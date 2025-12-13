Найвищий номінал валюти: чи зникнуть 200 євро з гаманців

Купюра номіналом 200 євро залишається чинним платіжним засобом у єврозоні. Європейський центробанк не припиняв друк купюри й банкноти цього номіналу продовжують перебувати в обігу. Натомість 500 євро вже не друкуються, але досі є законними для розрахунку.

Чи є 200 євро в обігу?

У 2002 році Європейським центробанком було випущено вперше першу серію банкнот євро, які складалися із 7 номіналів. Йдеться про 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро, передає 24 Канал з посиланням на Європейський центробанк.

Читайте також Скільки вдасться отримати за лом золота на другому тижні грудня

Наразі ці банкноти змінюються другою серією банкнот, яка відома ще під назвою "Європа". Вони мають 2 захисні елементи, де зображені принцеси Європи.

До речі, ця серія включає номінали лише до 200 євро, адже з 2019 року регулятор припинив випускати банкноту номіналом в 500 євро.

Підробити 200 євро також доволі складно, зокрема через захисні елементи купюри: голограма з вікном-портретом, кольорове число 200, яке змінює колір при нахилі, мікротекст, водяний знак-портрет, захисна нитка тощо.

Варто зауважити, що банкноти першої серії досі залишаються законним платіжним засобом, а тому зберігають свою вартість. У тому числі 500 євро.

Скільки в обігу євро?

За даними ЄЦБ, загальна кількість банкнот євро в обігу на кінець 2024 року становила приблизно 30,5 мільярда штук, а їх загальна номінальна вартість – приблизно 1,6 трильйона євро.

Цікаво, що банкнота вартістю у 200 євро є другою за величиною європейською банкнотою. І у щорічному звіті ЄЦБ на кінець 2024 року зазначено, що загальна вартість євро-банкнот в обігу становила 1,58 мільярда євро.

Крім того, ЄЦБ оголосив, що працює над новим дизайном всіх банкнот євро. Відомо, що номінали залишаються незмінними – нові банкноти матимуть ті самі значення.

Йдеться про 2 можливі варіанти для майбутнього вигляду купюр: "Європейська культура" та "Річки та пташки". Також очікується, що остаточне рішення щодо дизайну буде у 2026 році.

Приклади щодо того, як виглядатимуть купюри: лицьовий бік купюри 5 євро – зображення Марії Каллас, а зворот – вуличні артисти (музика/танці/театр), що розважають перехожих, натомість лицьовий бік 10 євро – Людвіг ван Бетховен, а зворот – пісенний фестиваль за участю дитячого та юнацького хору.

Що відомо про купюри євро?