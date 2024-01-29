Visa збільшила прибутки на 8% за 2023 рік: завдяки чому

За результатами минулого року Visa перевершила очікування Волл-стрітт. На тлі чого користувачі почали активніше використовують кредитки для оплати покупок, читайте далі.

Який чистий прибуток Visa

На тлі економічного зростання в США користувачі активніше використовують кредитки для оплати покупок. Відтак, скоригований чистий прибуток Visa за перший квартал фінансового року зріс на 8% до 4,94 мільярда доларів, або ж 2,41 долара на акцію. Про це йдеться в заяві платіжного гіганта.

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При цьому, чистий дохід компанії зріс на 9% до 8,63 мільярда доларів, що перевищило очікування аналітиків. Зазначається, що у поточному фінансовому році Visa очікує двозначного зростання доходу.

Споживчі витрати залишаються стійкими. Забігаючи наперед, ми продовжуємо бачити значні можливості у сфері споживчих платежів, нових потоків та послуг з доданою вартістю,

– зазначив у заяві головний виконавчий директор Раян Макінерні.

Як зріс ВВП США

Через те, що дохід Visa залежить переважно від США, то економічна ситуація в регіоні неабияк впливає на компанію. Відтак, у минулому кварталі ВВП США зріс на 3,3% у річному обчисленні.

У США Visa отримує понад 40% свого доходу.

Це зростання супроводжувалося пожвавленням споживчих витрат, на які припадає приблизно дві третини економіки країни. Щобільше, відзначається зниженням інфляції, зростання зарплат і близький до історичного мінімуму рівень безробіття.