Какая чистая прибыль Visa

На фоне экономического роста в США пользователи активно используют кредитки для оплаты покупок. Следовательно, скорректированая чистая прибыль Visa за первый квартал финансового года выросла на 8% до 4,94 миллиарда долларов или 2,41 доллара на акцию. Об этом говорится в заявлении платежного гиганта.

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При этом чистый доход компании вырос на 9% до 863 миллиарда долларов, что превысило ожидания аналитиков. Отмечается, что в текущем финансовом году Visa ожидает двузначного роста дохода.

Потребительские расходы остаются устойчивыми. Забегая вперед, мы продолжаем видеть значительные возможности в сфере потребительских платежей новых потоков и услуг с добавленной стоимостью,

– отметил в заявлении главный исполнительный директор Райан Макинерни.

Как вырос ВВП США

Так как доход Visa зависит преимущественно от США, то экономическая ситуация в регионе оказывает большое влияние на компанию. Следовательно, в прошлом квартале ВВП США вырос на 3,3% в годовом исчислении.

Любопытно! В США Visa получает более 40% своего дохода.

Этот рост сопровождался оживлением потребительских расходов на которые приходится примерно две трети экономики страны. Больше того, отмечается снижение инфляции, рост зарплат и близкий к историческому минимуму уровень безработицы.