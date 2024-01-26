Нові функції

PayPal вводить функцію швидкої оплати "в один клік" під назвою Fastlane, яка в ранніх тестах показала прискорення процесу оплати майже на 40%, а також нові можливості для бізнес-профілів Venmo.

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PayPal також планує запустити платформу, яка використовує ШІ для допомоги продавцям залучати нових клієнтів на основі їхньої історії покупок, використовуючи дані з приблизно пів трильйона доларів транзакцій, оброблених компанією по всьому світу.

Цікаво! Продавці зможуть використовувати окремий інструмент на базі ШІ, "розумні квитанції", для рекомендації персоналізованих товарів у електронних квитанціях, включаючи бонус у вигляді кешбеку.

Масштабна заява

Це перше значне повідомлення під керівництвом Алекса Крісса, який приєднався до PayPal у вересні. Нові продукти є свідченням того, як компанії намагаються скористатися інтересом інвесторів до ШІ, що сприяло досягненню рекордних висот на американських фондових ринках цього місяця.

Зауважте! Інвестори сподіваються, що колишній старший виконавчий директор програмної компанії Intuit Алекс Крісс, зможе відродити акції PayPal, які з січня 2023 року впали на понад 22% через незадовільні маржі.

Крісс називає 2024 рік "роком переходу" для PayPal і обіцяє збільшити доходи компанії шляхом транзакцій.

Володіючи даними про покупки та здатністю точно визначати потреби клієнтів, ми бачимо величезний потенціал у застосуванні ШІ,

— сказав Крісс в інтерв'ю для Reuters.

Після цієї новини акції PayPal впали на 4,6%. Аналітик BTIG Ендрю Харті зазначив, що інновації обнадійливі й повинні покращити досвід споживачів та продавців.

Однак, на думку інвесторів, ці ініціативи не можна вважати революційними, оскільки багато хто очікував, що компанія вже працює над ними,

— зазначив він.

Індекс S&P 500 досяг четвертого поспіль рекордного максимуму в середу, частково завдяки зростанню технологічних акцій на хвилі оптимізму щодо ШІ. PayPal має оприлюднити звіт про доходи за четвертий квартал 7 лютого.

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