Нові функції
PayPal вводить функцію швидкої оплати "в один клік" під назвою Fastlane, яка в ранніх тестах показала прискорення процесу оплати майже на 40%, а також нові можливості для бізнес-профілів Venmo.
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PayPal також планує запустити платформу, яка використовує ШІ для допомоги продавцям залучати нових клієнтів на основі їхньої історії покупок, використовуючи дані з приблизно пів трильйона доларів транзакцій, оброблених компанією по всьому світу.
Масштабна заява
Це перше значне повідомлення під керівництвом Алекса Крісса, який приєднався до PayPal у вересні. Нові продукти є свідченням того, як компанії намагаються скористатися інтересом інвесторів до ШІ, що сприяло досягненню рекордних висот на американських фондових ринках цього місяця.
Крісс називає 2024 рік "роком переходу" для PayPal і обіцяє збільшити доходи компанії шляхом транзакцій.
Володіючи даними про покупки та здатністю точно визначати потреби клієнтів, ми бачимо величезний потенціал у застосуванні ШІ,
— сказав Крісс в інтерв'ю для Reuters.
Після цієї новини акції PayPal впали на 4,6%. Аналітик BTIG Ендрю Харті зазначив, що інновації обнадійливі й повинні покращити досвід споживачів та продавців.
Однак, на думку інвесторів, ці ініціативи не можна вважати революційними, оскільки багато хто очікував, що компанія вже працює над ними,
— зазначив він.
Індекс S&P 500 досяг четвертого поспіль рекордного максимуму в середу, частково завдяки зростанню технологічних акцій на хвилі оптимізму щодо ШІ. PayPal має оприлюднити звіт про доходи за четвертий квартал 7 лютого.