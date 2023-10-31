Компанія Visa може штрафувати банки з різних країн через росіян: що відбувається

Міжнародна платіжна система Visa може почати штрафувати банки сусідніх країн з Росією. Повідомляють, що компанія надіслала кредиторам відповідні листи з попередженнями.

Про намір компанії Visa розповіла російська журналістка на платформі X (у минулому Twitter) Гера Угрюмова. Вона зуміла ознайомитися із фрагментом вище згаданого документа.

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Чому Visa погрожує банкам штрафами

Йдеться про те, що міжнародна платіжна система нібито готова штрафувати банки за кожну картку, яку вони видадуть резидентам Росії. Сума штрафу складає 1 мільйон доларів. Наразі це стосується російських громадян, які проживають в країнах Балтії – Естонії, Латвії, Литві – без статусу резидента.

Visa та штрафи для банків через росіян / Скриншот з X

Реакція росіян під постом очікувана. Для прикладу, багато хто іронізує, що тепер "Путіна переможено". Додамо, що не перші спроби повпливати на ситуацію із "картковим туризмом". Зокрема, у Казахстані планує посилити санкції, аби покінчити з вище згаданою проблемою. Тож росіянам потрібно буде надати дозвіл на проживання в країні, аби відкрити рахунок у банку.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" та Visa спільно запустили в Україні програму цифрової автентифікації платежів в електронній торгівлі Digital Authentication Framework (DAF), яка призначення для максимізації ефективності транзакцій електронної комерції. Це сталося вперше у світі.