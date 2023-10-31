О намерении компании Visa рассказала российская журналистка на платформе X (в прошлом Twitter) Гера Угрюмова. Она смогла ознакомиться с фрагментом вышеупомянутого документа.

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Почему Visa угрожает банкам штрафами

Речь идет о том, что международная платежная система якобы готова штрафовать банки за каждую карту, которую они выдадут резидентам России. Сумма штрафа составляет 1 миллион долларов. Это касается российских граждан, проживающих в странах Балтии. Эстонии, Латвии, Литве. – без статуса резидента.

Visa и штрафы для банков через россиян / Скриншот из X

Реакция россиян под постом ожидаема. Например, многие иронизируют, что теперь "Путина побеждена". Добавим, что не первые попытки повлиять на ситуацию с "карточным туризмом". В частности, в Казахстане планирует ужесточить санкции, чтобы покончить с вышеупомянутой проблемой. Поэтому россиянам нужно будет предоставить вид на жительство в стране, чтобы открыть счет в банке.

Напомним, что "ПриватБанк" и Visa совместно запустили в Украине программу цифровой аутентификации платежей в электронной торговле Digital Authentication Framework (DAF), предназначенной для максимизации эффективности транзакций электронной коммерции. Это произошло впервые в мире.