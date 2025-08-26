Як Німеччина і Канада будуть нарощувати виробництво рідкісних металів?

У вівторок, 26 серпня, у під час зустрічі у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Канади Марк Карні обговорили поглиблення співпраці в галузі видобутку критично важливих мінералів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Співробітництво між країнами передбачає спільне фінансування нових проєктів з видобутку ресурсів і базується на попередніх домовленостях між двома країнами.

Занадто довго величезні запаси нікелю, кобальту та інших критично важливих мінералів у Канаді залишалися недорозробленими, що дозволило Росії та Китаю домінувати на світовому ринку, Канада готова стати надійним постачальником для союзників, в першу чергу для Німеччини як найбільшої економіки Європи та основного торгового партнера Канади в Європейському союзі,

– заявив Карні.

Спільна декларація про наміри підкреслює "взаємне прагнення впроваджувати інновації, інвестувати і співпрацювати в рамках торгівлі, заснованої на правилах".

У документі йдеться, що Німеччина і Канада "сприятимуть залученню приватного капіталу для фінансування нових проєктів і розвитку стійких ланцюжків постачань".

В чому важливість рідкісних металів?

Попит на такі мінерали, як нікель, кобальт, графіт та рідкісноземельні елементи, різко зріс в останні роки.

Ці ресурси відіграють критичне значення в енергетичних технологіях – від виробництва електромобілів і акумуляторів до розвитку відновлюваних джерел енергії, мережевої інфраструктури та військової техніки.

Важливо! За даними Міжнародного енергетичного агентства, наразі складно організувати стабільні постачання цих ресурсів, через високу концентрацією видобутку в окремих країнах і поширенням експортних обмежень.

Зусилля щодо створення надійних постачань також ускладнилися політикою президента США Дональда Трампа, який прагне перебудувати світову торгівлю.

На спільній пресконференції з Мерцем Карні зазначив, що існує "широкий спектр можливостей для негайних проєктів" у сфері критично важливих металів і мінералів, а також "середньострокові перспективи" в енергетиці, включаючи скраплений природний газ і водень.

Зараз реалізується багато ініціатив, і головне завдання цього уряду – розвиток інфраструктури, особливо тієї, що допоможе зміцнити партнерство з нашими європейськими союзниками,

– додав Карні.

Він також згадав про заплановані великі інвестиції в портову інфраструктуру – зокрема, в Монреалі та Черчиллі (провінція Манітоба), які повинні сприяти розширенню експорту металів і мінералів.

Досягнуто трьох угод між канадськими та німецькими компаніями: