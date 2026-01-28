Від 900 гривень: щомісяця: хто може отримувати таку доплату в Україні

В Україні іноді можуть призначити пенсію за особливі заслуги. Зокрема, їх надають багатодітним матерям.

Хто може отримати доплату до пенсії до 1 тисячі гривень?

Мова йде про тих жінок, які народили п’ять або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, про що зазначили у Пенсійному фонді.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до основної пенсії. Це може бути будь-який тип пенсії – за віком, за інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника чи за вислугу років.

Для багатодітних матерів розмір надбавки складає від 35 до 40 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (залежно від кількості дітей). Починаючи з 1 січня 2026 ця сума становить від 908,25 гривні до 1 038 гривень.

Важливо! Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей здійснювалося батьком, то право на пенсію за особливі заслуги надається йому.

Чи можуть багатодітні матері передчасно вийти на пенсію?

Багатодітні матері дійсно мають право на призначення дострокової пенсії за віком. Про це пишуть на сайті Безоплатної правничої допомоги. Однак українці мають відповідати двом критеріям:

досягнути 50 років;

мати не менше ніж 15 років страхового стажу.

Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду України в термін не раніше, ніж за місяць до виповнення пенсійного віку та бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.

У разі своєчасного звернення пенсія призначатиметься з дня 50-річчя

– уточнюють у матеріалі.

Зверніть увагу! У випадку звернення особи за призначенням пенсії в більш пізній строк пенсія призначатиметься з дня звернення.

Що ще слід знати про пенсії?