Хто може отримати "неочікувано" надбавку до пенсії?

У 2026 році частина пенсіонерів має право на щомісячну доплату до пенсії, однак отримують її не всі. Йдеться про надбавку для осіб зі статусом "Почесний донор України".

Для таких осіб передбачена спеціальна надбавка у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Довідково: З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень. Відповідно, розмір доплати для почесних донорів серед пенсіонерів складає 259,50 гривні на місяць.

Саме цю суму багато хто очікує побачити у пенсійних виплатах, однак вона нараховується не автоматично, повідомляє Пенсійний фонд.

Чому надбавку можуть "не дорахувати"?

Надбавка за донорський статус призначається лише після підтвердження відповідного права у Пенсійному фонді. Якщо інформація про статус почесного донора відсутня у пенсійній справі, доплата може не виплачуватися, навіть за наявності законних підстав.

Щоб отримати надбавку, пенсіонеру необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду та подати:

заяву про призначення доплати;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення або інший документ, що підтверджує статус "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Хто має право на статус почесного донора?