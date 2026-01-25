Хто має право на дві пенсії одночасно?

Українці, які частину трудового життя провели за кордоном, можуть мати право на пенсійні виплати як від України, так і від іншої держави за умови наявності міждержавних угод про соціальне забезпечення, нагадали у Пенсійному фонді.

Такі договори передбачають, що кожна країна призначає й виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на її території, а період роботи в іншій договірній державі враховується при визначенні права на виплати.

Довідково: Такий підхід називають пропорційним принципом пенсійного забезпечення: Україна нараховує пенсію за український стаж, а інша країна за свій. Угоди з таким принципом вже підписано, зокрема, з Польщею, Чехією, Словаччиною, Латвією, Литвою, Естонією, Іспанією, Болгарією та Португалією.

Щоб отримати виплати з обох країн, потрібно звернутися до відповідних пенсійних органів кожної держави й діє за таким механізмом:

Українці, які працювали за кордоном, подають документи до Пенсійного фонду України для врахування стажу, а також до іноземних структур для оформлення тамтешньої пенсії. У межах міжнародної співпраці Пенсійний фонд сам обмінюється інформацією з іноземними органами, а стаж, набутий за кордоном, підтверджується відповідними документами.

У результаті людина може отримувати дві окремі пенсійні виплати, тобто кожну від своєї системи соціального страхування. Вони можуть надходити на різні рахунки та в різній валюті, залежно від правил конкретної країни.

Кому можуть призначити дві пенсії в Україні?

В Україні можливість отримувати дві пенсійні виплати існує, але лише у виняткових випадках, прямо передбачених законом, повідомили у ЦНАПі.Загальне правило наступне: людина має право лише на один вид пенсії:за віком, по інвалідності або у разі втрати годувальника.

Водночас є виняток, який часто стає джерелом плутанини. Йдеться про осіб з інвалідністю з дитинства. Вони можуть одночасно отримувати державну соціальну допомогу за станом здоров’я через органи соціального захисту та пенсію у разі втрати годувальника, призначену Пенсійним фондом.

