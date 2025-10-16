Що відомо про продаж Amadea?

На момент арешту, Amadea коштувала 300 мільйонів доларів. Проте потім її вартість знизили до 230 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Зверніть увагу! Хто став новим власником Amadea – невідомо.

Що відомо про Amadea зараз:

Довжина цієї яхти – 106 метрів.

Її виготовила німецька компанія Lürssen.

Ця яхта має 6 палуб, джакузі, декілька спа-зон, приватний вертолітний майданчик та інші розкішні локації.

Американські урядовці ухвалили рішення продати яхту через те, що її обслуговування обходиться у значну суму. Як відомо, ці витрати щомісячно складають 1 мільйон доларів.

Цікаво! Право власності на цю яхту залишається спірним. Річ у тім, що після арешту судна, російський бізнесмен Едуард Худайнатов назвав Amadea своєю. Проте США визнали його фейковим власником, повідомляє Reuters.

