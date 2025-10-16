Что известно о продаже Amadea?

На момент ареста, Amadea стоила 300 миллионов долларов. Однако затем ее стоимость снизили до 230 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Обратите внимание! Кто стал новым владельцем Amadea – неизвестно.

Что известно об Amadea сейчас:

Длина этой яхты – 106 метров.

Ее изготовила немецкая компания Lürssen.

Эта яхта имеет 6 палуб, джакузи, несколько спа-зон, частную вертолетную площадку и другие роскошные локации.

Американские чиновники приняли решение продать яхту из-за того, что ее обслуживание обходится в значительную сумму. Как известно, эти траты ежемесячно составляют 1 миллион долларов.

Интересно! Право собственности на эту яхту остается спорным. Дело в том, что после ареста судна, российский бизнесмен Эдуард Худайнатов назвал Amadea своей. Однако США признали его фейковым владельцем, сообщает Reuters.

Что нужно знать о санкциях против олигархов близких к Путину?