Як можна натиснути на Путіна зараз?

Туїг наголошує, що саме конфіскація активів багатих росіян допоможе їм задуматись про те, чи варто і надалі підтримувати політику Путіна, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Читайте також Стрімко летять вгору як змінились ціни на нафту 13 жовтня

Дон Туїг Віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи Їхнє багатство дає їм владу. І я вважаю, що ми повинні робити набагато більше не тільки у питаннях конфіскації їхніх активів, а й використовувати їх, використовувати для відбудови України.

Політик підкреслив, що реалізація цієї пропозиції буде складна. Зокрема, він наголошує на імовірному виникненні юридичних та політичних перепон.

В таких обставинах, я вважаю, ми не маємо вибору, окрім як іти й забирати їхні цінності, їхні гроші, їхню владу, їхні активи,

– каже віцепрезидент.

На думку Туїга, конфісковувати потрібно не тільки приватні активи. Також варто звернути увагу і на державні.

Зверніть увагу! Туїг каже, що для реалізації цього плану потрібна в першу чергу юридична воля.

Що відбувається в російській економіці зараз?