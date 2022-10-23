Декілька відомих інвесторів зробили внесок у розвиток інвестицій як професії. Тож у матеріалі йдеться про найвідоміших та найвпливовіших інвесторів світу, їхні філософії та підходи.

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Воррен Баффет

Один із найвідоміших інвесторів всіх часів Воррен Баффет розвиває філософію свого колеги. Йдеться про Бенджаміна Грехема, який написав фундаментально важливу книгу – "Розумний інвестор". Завдяки свому фонду Berkshire Hathaway Баффет побудував велику спільноту постійних інвесторів.

Цікаво! У червні 2022 року стало відомо, що Воррен Баффет пожертвував акції компанії Berkshire Hathaway на суму у 4 мільярди доларів. Гроші отримали відразу 5 фондів.

Воррен Баффет наголошує, що інвестиції – це інструмент на довготривалий період. Також він додав, що інвестувати потрібно лише зі знижкою до справедливої вартості активу. Мільярдер дотримується ще й інших принципів роботи:

Не інвестувати у компанії, які працюють у незрозумілих секторах або які сильно залежать від сировинних товарів (газ, нафта);

секторах або які сильно залежать від сировинних товарів (газ, нафта); Здорова дохідність дивідендів;

дохідність дивідендів; Інвестувати в компанії без боргів або з низьким рівнем боргу;

Компанії повинні мати стабільну та/або наростальну рентабельність на ринку, що свідчить про те, що вони здатні генерувати готівку та фінансувати у власне зростання.

На момент створення цього матеріалу, Баффет володіє капіталом у розмірі 98,8 мільярда доларів, згідно з Forbes.

Джордж Сорос

Сорос – це один із найвідоміших інвесторів на короткотривалій дистанції у сучасному світі. Він створив свій капітал завдяки агресивним ставкам на іноземні валюти, сировину та активи, базуючись на його макроекономічних прогнозах. Для прикладу, у 1992 році Сорос зробив ставку на падіння британського фунта. Наразі його статки видання Forbes оцінює у 6,7 мільярда доларів.

Білл Гросс

Це засновник компанії Pacific Investment Management Company та філантроп. Його фірму називають найбільшим облігаційним фондом у світі. Гросс відомий як працівник казино Лас-Вегаса з двома університетськими дипломами, який каже, що отримав більшість своїх навичок інвестування за столом у блекджек:

Ніколи не позичай забагато;

Ніколи не ризикуй занадто великим капіталом.

У 2011 році він застерігав від інвестування в казначейські облігації США в той час, коли доходи були під загрозою через інфляцію. На сьогодні його капітал Forbes оцінює в 1,6 мільярда доларів.

Пітер Лінч

У минулому керував інвестиційним фондом Fidelity Magellan Fund. За часів його керівництва дохід стабільно досягав позначки вище середнього і зріс з 20 мільйонів доларів до 14 мільярдів доларів. Лінч є активним прихильником підходу "ніколи не відключатися".

Він цілодобово працював, досліджуючи ринок та спілкуючись з компаніями. Крім того, Пітер Лінч під час інвестування надає перевагу фундаментальному підходу. Основні його принципи: