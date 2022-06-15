Інвестор та мільярдер пообіцяв ще у 2006 році, що він поступово віддасть більше ніж 99% свого капіталу на добрі справи. З того часу він уже пожертвував приблизно 52% своїх акцій компанії Berkshire Hathaway. Додамо, що йдеться про мільярди доларів.

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Воррен Баффет віддав мільярди доларів на благодійність

Близько 11 мільйонів з цих акцій Баффет передав Фонду Білла та Мелінди Гейтсів (пара розлучилася у 2021 році), 1,1 мільйона акцій – Фонду Сьюзен Томпсон Баффет. Також він пожертвував 770 тисяч акцій кожній із трьох наступних благодійних організацій, які створили та опікуються троє його дітей:

Sherwood Foundation,

Howard G. Buffett Foundation,

NoVo Foundation.

Згідно з офіційною заявою Berkshire Hathaway, з цією метою Баффет конвертував 9,608 акцій категорії A у трохи більше як 14,4 мільйона цінних паперів категорії, які він віддав вище перерахованим фондам.

Я вдячний за подарунки від Воррена задля підтримки роботи фонду та за нашу багаторічну дружбу. Коли у 2006 році він вирішив зробити ці подарунки, мене зворушило до сліз. Як це робить і досі,

– прокоментував у твітері Білл Гейтс.

Як це вплинуло на статки бізнесмена

Загалом пожертва Баффета у грошовому еквіваленті становить 4 мільярди доларів. Тож на момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал у 100,2 мільярда доларів. За версією Bloombeg, бізнесмену належать статки у розмірі 101 мільярд доларів.

Попри свої щедрі кроки Воррену Баффету все ще належить близько 16% цінних паперів Berkshire. Бізнесмен також володіє приблизно 31% права голосу. Річ у тому, що акції категорії "А" мають набагато більший вплив, ніж активи класу "В". Згідно з офіційними даними компанії, мільярдеру належить 229 016 акцій класу A та 276 акцій категорії B Berkshire Hathaway.

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