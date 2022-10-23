Несколько известных инвесторов внесли вклад в развитие инвестиций как профессии. Поэтому в материале говорится о самых известных и влиятельных инвесторах мира, их философиях и подходах.

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Уоррен Баффет

Один из самых известных инвесторов всех времен Уоррен Баффет развивает философию своего коллеги. Речь идет о Бенджамине Грэхеме, который написал фундаментально важную книгу – "Умный инвестор". Благодаря своему фонду Berkshire Hathaway Баффет построил большое сообщество постоянных инвесторов.

Интересно! В июне 2022 года стало известно, что Уоррен Баффет пожертвовал акции компании Berkshire Hathaway на сумму в 4 миллиарда долларов. Деньги получили сразу 5 фондов.

Уоррен Баффет отмечает, что инвестиции – это инструмент на длительный период. Также он добавил, что инвестировать нужно только со скидкой в справедливую стоимость актива. Миллиардер придерживается еще и других принципов работы:

Не инвестировать в компании, которые работаю в непонятных секторах или сильно зависят от сырьевых товаров (газ, нефть);

секторах или сильно зависят от сырьевых товаров (газ, нефть); Здоровая доходность дивидендов;

доходность дивидендов; Инвестировать в компании без долгов или с низким уровнем долга;

Компании должны иметь стабильную и/или возрастающую рентабельность на рынке, что свидетельствует о том, что они способны генерировать наличные деньги и финансировать в собственный рост.

На момент создания этого материала, Баффет владеет капиталом в размере 98,8 миллиарда долларов, согласно Forbes.

Джордж Сорос

Сорос – это один из самых известных инвесторов на краткосрочной дистанции в современном мире. Он создал свой капитал благодаря агрессивным ставкам на иностранные валюты, сырье и активы, основываясь на его макроэкономических прогнозах. К примеру, в 1992 году Сорос сделал ставку на падение британского фунта. Сейчас его капитал издание Forbes оценивает в 6,7 миллиарда долларов.

Билл Гросс

Это основатель компании Pacific Investment Management Company и филантроп. Его фирму называют крупнейшим облигационным фондом в мире. Гросс известен как работник казино Лас-Вегаса с двумя университетскими дипломами, который говорит, что научился большинству своих навыков инвестирования за столом в блэкджек:

Никогда не занимай слишком много;

Никогда не рискуй слишком большим капиталом.

В 2011 году он предостерег от инвестирования в казначейские облигации США в то время, когда доходы были под угрозой из-за инфляции. На сегодня его капитал Forbes оценивает в 1,6 миллиарда долларов.

Питер Линч

В прошлом руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund. Во времена его руководства доход стабильно достигал отметки выше среднего и вырос с 20 миллионов долларов до 14 миллиардов долларов. Линч является активным сторонником подхода "никогда не отключаться".

Он круглосуточно работал, исследуя рынок и общаясь с компаниями. Кроме того, Питер Линч во время инвестирования руководствуется фундаментальным подходом. Основные его принципы: