Ще одна країна скорочує видобуток нафти через війну на Близькому Сході
- Кувейтська нафтова корпорація скоротила видобуток нафти через блокаду Ормузької протоки та військову ескалацію.
- Однак Кувейт нібито готовий відновити видобуток до попередніх рівнів, якщо це дозволять ситуація в регіоні.
Військова ескалація на Близькому Сході й досі блокує Ормузьку протоку, через яку проходить понад 20% світового постачання нафти та скрапленого газу. Тож тепер місцевим гігантам просто не вистачає місця, аби зберігати сировину.
Де скоротили видобуток нафти?
Деталі повідомили в Reuters. Кувейтська нафтова корпорація вже повідомила про форс-мажор, скоротивши видобуток сирої нафти та пропускну здатність своїх переробних заводів.
Дивіться також Іран стоїть․ Що відбувається на Близькому Сході, які наслідки для України й чи буде Третя світова війна
Національна нафтова компанія не повідомила про обсяги скорочення. Наразі йдеться лише про "запобіжні заходи", які переглянуть залежно від розвитку ситуації.
Кувейт нібито готовий відновити попередні показники, якщо це дозволять умови. До слова, ще в лютому в країні видобували близько 2,6 мільйона барелів нафти на добу.
Серед причин форс-мажору назвали:
- відверті погрози Ірану щодо безпечного проходження суден через Ормузьку протоку;
- продовження іранських атак на Кувейт;
- "майже повну відсутність" у Перській затоці суден, здатних перевозити сиру нафту та нафтопродукти.
Довідка: Кувейтська нафтова корпорація є основним експортером нафти до Азії, а також авіаційного палива до північно-західної Європи.
Нагадаємо, раніше у Bloomberg вже попереджали – повна блокада Ормузької протоки загрожує зупинкою нафтовидобутку вже через 25 днів. Найбільші виробники в регіоні, а саме Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Оман, Ірак та Іран, мають обмежену місткість наземних сховищ, а пропускна здатність трубопроводів недостатня.
Що відомо про ситуацію з нафтою?
Нагадаємо, раніше про можливу зупинку експорту нафти говорив і міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі, відзначивши конфлікт з Іраном та потенційне зростання цін на нафту до 150 доларів за барель.
Однак першим почав скорочувати виробництво Ірак, офіційно оголосивши про згортання роботи на трьох своїх найбільших нафтових родовищах. За оцінками трейдерів, це призведе до колосальних збитків.
Цікаво, що найбільші нафтові сховища має Саудівська Аравія. За прогнозами аналітиків, країна має не більше двох тижнів до моменту, коли їй також доведеться зупиняти свердловини.