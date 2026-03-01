ПОЧЕМУ ОПЕК+ хочет увеличить добычу нефти?

Все эти действия привели к перебоям с поставками в Ближнем Востоке, о чем пишет Reuters.

Читайте также В наших интересах, – эксперт объяснил, как удары по Ирану могут сыграть на руку Украине

ОПЕК+ исторически увеличивает добычу нефти для смягчения последствий перебоев поставок. Но аналитики отмечают, что сейчас группа имеет очень мало резервных мощностей, чтобы существенно нарастить поставки. Исключением является лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Эр-Рияд в последние недели увеличивал добычу и экспорт нефти, готовясь к ударам США по Ирану. Об этом сообщали источники.

Поставки нефти, газа и других грузов с Ближнего Востока через Ормузский пролив остановились с субботы, 28 февраля, после того, как судовладельцы получили предупреждение от Ирана о том, что этот район закрыт для навигации.

В воскресенье, 1 марта, ОПЕК+ обсудит возможное увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки или больше. Это значительно больше, чем первоначальные ожидания – 137 тысяч баррелей в сутки.

Важно! В пятницу, 27 февраля, цены на нефть подскочили до 73 долларов за баррель – самого высокого уровня с июля – из-за опасений более широкого конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками через Ормузский пролив. Это важнейший в мире маршрут транспортировки нефти, через который проходит более 20% глобального нефтяного транзита.

Лидеры стран Ближнего Востока предупредили Вашингтон, что боевые действия против Ирана может привести к росту цен на нефть свыше 100 долларов за баррель. Об этом отметила аналитик ОПЕК Гелима Крофт из RBC.

Аналитики Barclays также заявили, что цены могут вырасти до 100 долларов. А Крофт добавила, что влияние любого увеличения добычи ОПЕК на рынок будет ограниченным из-за нехватки реальных производственных мощностей за пределами Саудовской Аравии.

Встреча в воскресенье начнется в 11:00 по Гринвичу и в ней примут участие только восемь членов ОПЕК+:

Саудовская Аравия; Россия; ОАЭ; Казахстан; Кувейт; Ирак; Алжир; Оман.

Эти восемь членов повысили квоты на добычу примерно на 2,9 миллиона баррелей в сутки с апреля до декабря 2025 года. Это составляет около 3% мирового спроса. Затем ОПЕК+ приостановили повышение на период с января по март 2026 года из-за сезонного снижения спроса.

Обратите внимание! Полная остановка на неделю транзита через Ормузский пролив приведет к скачку цен до 140 долларов за баррель. И это шок, сравним с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину. В частности больше всего пострадает Саудовская Аравия. Об этом писали в The Wall Street Journal.

Что еще следует знать о ситуации?