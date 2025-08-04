Какие дальнейшие планы BP?

На шельфе Бразилии BP намерена создать новый крупный центр добычи. Участок был приобретен в декабре 2022 года на, как утверждают в компании, "очень выгодных коммерческих условиях". Компания сообщила, что новое месторождение стало уже десятым открытием с начала года – после находок в Тринидаде, Египте и других странах, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На этом фоне в начале торгов в понедельник, 4 августа, акции компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже, подорожали на 1,4%. BP намерена провести более детальные лабораторные исследования, чтобы точнее оценить потенциал нового месторождения нового месторождения.

На сколько BP нарастит добычу?

В прошлом году BP снова сделала ставку на ископаемое топливо, стремясь восстановить доверие инвесторов и оживить динамику акций после неудачных попыток перехода к возобновляемым источникам энергии. Сейчас BP планирует нарастить мировую добычу нефти и газа до 2,3-2,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день до 2030 года.

Интересно! В 2024 году среднесуточная добыча составила компании 2,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. В 2025 году ожидается его снижение.