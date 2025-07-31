Як вимірюють запаси нафти?
Під "запасами нафти" мається на увазі оцінка обсягу сирої нафти, що знаходиться в межах конкретного економічного регіону і яка є придатною для видобутку. Ця оцінка ґрунтується на підтверджених запасах, визначених за допомогою аналізу наявних геологорозвідувальних даних, пише 24 Канал.
Дивіться також На скільки років вистачить нафти у світі
Розрахунки проводяться на основі імовірнісних моделей, і поклади, розташовані на недоступній глибині, як правило, не включаються до національних запасів.
Які країни мають найменші підтверджені запаси нафти?
За даними нафтогазової компанії BP, у 2020 році світові запаси нафти становили 1,73 трильйона барелів. Це найактуальніша інформація статки на 2025 рік.
Згідно з даними Worldometer, найменші підтверджені запаси нафти мають:
- Йорданія – 1 мільйон барелів;
- Марокко – 684 тисячі барелів;
- Ефіопія – 428 тисяч барелів.
Який видобуток нафти в Йорданії?
В Йорданії видобуток нафти ведеться в дуже обмежених обсягах, головним чином на родовищі Хамза, розташованому на схід від Аммана. Влада країни докладає зусиль для нарощування видобутку і залучення інвестицій в нафтогазовий сектор.
Цікаво! В країні планується буріння нових свердловин в районах Аль-Джафра і Ас-Сархан.
Який видобуток нафти в Марокко?
Марокко не належить до числа великих виробників нафти. Видобуток там залишається на низькому рівні, а основні обсяги нафти країна змушена імпортувати для внутрішніх потреб.
Який видобуток нафти в Ефіопії?
В Ефіопії ведуться геологорозвідувальні роботи в пошуках нафтових родовищ, проте промисловий видобуток поки не розпочато. Запаси нафти виявлені, в тому числі в долині Блакитного Нілу і в Сомалійському регіоні, але на цей час ці родовища не розробляються.