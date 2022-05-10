Від війни в Україні до еха пандемії: ціни на пальне злетіли до нового рекорду

Ціни на заправках 10 травня злетіли до нового рекордного максимуму. Це сталося на фоні того, що постачальники намагаються задовольнити глобальний попит на фоні війни Росії в Україні, зростання цін на нафту та відновлення попиту після кількох років скорочення обсягів споживання через Covid-19.

Середня загальнонаціональна вартість звичайного бензину зросла до 4,4 долара за галон у вівторок. Про це повідомляє Американська автомобільна асоціація. Додають, що попередній рекорд був встановлений у березні на рівні 4,33 долара за галон.

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Ціни на пальне досягли нового піку

Ціни на заправках зросли більше ніж на 20 центів всього за останні два тижні. Тоді як з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну ціни злетіли на майже на 80 центів. Нагадаємо, Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року.

Найбільше платять за бензин мешканці Каліфорнії, Гаваїв, Невади там наразі склалася наступна ситуація з цінами: 5,84, 5,30 та 5,13 долара за галон відповідно. Згідно з даними Американської автомобільної асоціації, найшвидше зростання цін зафіксували у Мічигані та Нью-Джерсі. Там вартість пального збільшилася на 26 та 25 центів відповідно у порівнянні з попереднім тижнем.

Ця цінова динаміка перш за все пов'язане із високою вартістю сирої нафти, згідно з заявою речника Американської автомобільної асоціації, які пішли вгору після пропозиції Європейського Союзу заборонити імпорт російської сировини за 6 місяців. Станом на сьогодні вартість двох найпопулярніших марок нафти згідно з Bloomberg:

WTI – 102,60 долара за барель;

– за барель; Brent – 105,25 долара за барель.

Угорщина виступає проти пропозиції ЄС запровадити ембарго на російську нафту. На фоні цього президентка Європейської комісії поговорила з прем'єр-міністром Угорщиги Віктором Орбаном щодо цього питання.

У США також зафіксували суттєве зростання цін на дизельне паливо. Цей показник також встановив новий рекорд, досягнувши 5,5 долара за галон. При цьому вищі ціни на дизель можуть мати набагато більший вплив на витрати, оскільки це паливо широко використовують для вантажних транспортних засобів, які перевозять товари.

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