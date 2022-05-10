Средняя общенациональная стоимость обычного бензина выросла до 4,4 доллара за галлон во вторник. Об этом сообщает Американская автомобильная ассоциация. Добавляют, что предыдущий рекорд был установлен в марте на уровне 4,33 доллара за галлон.

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Цены на горючее достигли нового пика

Цены на заправках выросли больше чем на 20 центов всего за последние две недели. Тогда как с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину цены взлетели почти на 80 центов. Напомним, Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года.

Больше платят за бензин жители Калифорнии, Гавайев, Невады там сложилась следующая ситуация с ценами: 5,84, 5,30 и 5,13 доллара за галлон соответственно. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, самый быстрый рост цен зафиксировали в Мичигане и Нью-Джерси. Там стоимость горючего увеличилась на 26 и 25 центов соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

Эта ценовая динамика прежде всего связана с высокой стоимостью сырой нефти, согласно заявлению спикера Американской автомобильной ассоциации, которые пошли вверх после предложения Европейского Союза запретить импорт российского сырья за 6 месяцев. По состоянию на сегодняшний день стоимость двух самых популярных марок нефти согласно Bloomberg :

WTI – 102,60 доллара за баррель;

– за баррель; Brent – 105,25 доллара за баррель.

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В США также зафиксировали существенный рост цен на дизельное топливо. Этот показатель также установил новый рекорд, достигнув 5,5 доллара за галлон. При этом более высокие цены на дизель могут иметь гораздо большее влияние на расходы, поскольку это топливо широко используются для грузовых транспортных средств, перевозящих товары.

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