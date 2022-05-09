На аукціоні можна буде придбати три поштові марки з підписами відомих українців, які зараз боронять незалежність України й майбутнє Європи. Зазначають, що багатьом європейцям може здаватися, що війна далеко від них. Водночас варто пам'ятати, що Росія – це підступний ворог, який уже погрожує різним країнам.

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Три поштові марки стануть лотами на аукціоні

Задля того, аби зупинити ворога необхідно об'єднатися людям, які понад усе цінують свободу. Хтось захищає цю цінність на фронті зі зброєю у руках, хтось – у тилу. Зробити свій внесок у перемогу над державою-агресоркою саме завдяки ініціативі з аукціоном.

Усі охочі зможуть боротися за марку з підписом міського голови Києва Віталія Кличка. Для ворога українська столиця була бажаною ціллю. Попри все над місто майорить прапор України, і не остання заслуга у цьому мера Віталія Кличка, який продовжує тримає лінію оборони.

Далі йде марка з автографом автора уже легендарної фрази "Русскій воєнний корабль, іді на*уй". Йдеться про Романа Грибова. Для українців чоловік – це герой України, адже він дав гідну відповідь російським агресорам. Прикордонник тримав і триматиме оборону до кінця.

Цікаво! Нещодавно Грибов отримав нагороду "За заслуги перед Черкащиною". Український прикордонник додав, що це не звичайні поштові марки. За його словами, це символ незламності та нескореності українців.

Третім лотом стане марка з підписом чинного глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби. Він очолює боротьбу за Україну на дипломатичному фронті. Тож, залізна стіна, яка все більше стає реальністю для Росії – це результати його роботи.

За кошти, які вдасться зібрати з аукціону, планують придбати сучасні машини швидкою допомоги. Таким чином, вдасться допомогти військовим медикам кваліфіковано виконувати їхню роботу.

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