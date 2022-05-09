На аукціоні можна буде придбати три поштові марки з підписами відомих українців, які зараз боронять незалежність України й майбутнє Європи. Зазначають, що багатьом європейцям може здаватися, що війна далеко від них. Водночас варто пам'ятати, що Росія – це підступний ворог, який уже погрожує різним країнам.
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Задля того, аби зупинити ворога необхідно об'єднатися людям, які понад усе цінують свободу. Хтось захищає цю цінність на фронті зі зброєю у руках, хтось – у тилу. Зробити свій внесок у перемогу над державою-агресоркою саме завдяки ініціативі з аукціоном.
Усі охочі зможуть боротися за марку з підписом міського голови Києва Віталія Кличка. Для ворога українська столиця була бажаною ціллю. Попри все над місто майорить прапор України, і не остання заслуга у цьому мера Віталія Кличка, який продовжує тримає лінію оборони.
Далі йде марка з автографом автора уже легендарної фрази "Русскій воєнний корабль, іді на*уй". Йдеться про Романа Грибова. Для українців чоловік – це герой України, адже він дав гідну відповідь російським агресорам. Прикордонник тримав і триматиме оборону до кінця.
Третім лотом стане марка з підписом чинного глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби. Він очолює боротьбу за Україну на дипломатичному фронті. Тож, залізна стіна, яка все більше стає реальністю для Росії – це результати його роботи.
За кошти, які вдасться зібрати з аукціону, планують придбати сучасні машини швидкою допомоги. Таким чином, вдасться допомогти військовим медикам кваліфіковано виконувати їхню роботу.