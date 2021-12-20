Від масштабної логістичної кризи та інциденту в Суецькому каналі до глобального корпоративного податку. Більше про найцікавіші фінансові новини 2021 року – читайте у матеріалі.

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Крах компанії Evergrande

Цього року світ також пильно спостерігав за борговою кризою у китайській корпорації Evergrande. На фоні цього, впали цінні папери компаній та фондові індекси. Офіційний Пекін у вересні наказав місцевим чиновникам очікувати потенційного краху компанії Evergrande, які назвали це "підготовкою до ймовірного шторму".

Через боргову кризу Evergrandе найбагатші люди світу втратили частину своїх статків – понад 26 мільярдів доларів. Рекордсменом став Ілон Маск. Засновник та генеральний директор Evergrande навіть використав власні активи для того, щоб врятувати компанію від краху, проте це не допомогло. У грудні стало відомо про дефолт корпорації Evergrande.

Глобальний корпоративний податок

У 2021 році лідери країн G20 підтримали пропозицію США щодо введення глобального мінімального корпоративного податку. Спершу Штати пропонували запровадити податок на корпорації на рівні 21%, проте в остаточному варіанті держави зупинилися на 15%. Це рішення може набрати чинності вже з 2023 року. Країни G7 також підтримали цей проєкт. Відповідно, великі компанії не зможуть отримувати надприбутки, сплачуючи низькі податки.

Ключова суть цієї ініціативи полягає у тому, щоб великі корпорації були зобов'язані платити податки там, де продають товари, незалежно від країни реєстрації компанії. Ця угода також має на меті захистити податкові надходження до державних бюджетів та гарантувати стабільність бізнесу, який працює за кордоном.



Глобальний корпоративний податок / Фото Unsplash

США підвищили стелю держборгу

14 грудня у Сенаті США проголосували за підвищення стелі державного боргу країни – до 2,5 трильйона доларів. Цю ініціативу підтримали виключно представники Демократичної партії США. На такий крок наважилися, аби уникнути дефолту або іншими словами відтермінувати виплати за запозиченнями. Схожі ситуації виникали у 2011 та 2017 роках.

Що таке боргова стеля Йдеться про загальну суму коштів, які Сполучені Штати Америки "позичити" задля виконання чинних державних зобов'язань. До цього переліку входять соціальні виплати, зарплати військовим, обслуговування держборгу тощо.

Про ситуації з державним боргом у США ще у вересні говорив Джеймі Дімон – генеральний директор JPMorgan, банку, який входить до "Великої четвірки". Він висловив сподівання, що законодавцям вдасться врегулювати цю кризу та додав, що в іншому випадку це може стати "потенційною катастрофою"

Інфляція у світі б'є багаторічні рекорди

Однією з головною темою у світі у 2021 році була інфляція, яка раз за разом б'є рекорд за рекордом. Влітку Міжнародний валютний фонд заявив, що зростання цін вгамується у 2022 році. Зростання цін – глобальне явище, яке вдарило по багатьох країнах:

зокрема, у листопаді 2021 року інфляція у Великій Британії досягнула 10-річного піка напередодні важливого засідання Банку Англії щодо грошово-кредитної політики;

у країнах єврозони цей показник теж оновив історичний максимум, досягнувши найвищого показника з 1997 року;

у США ціни зростають найшвидшими темпами з 1982 року, згідно з даними Міністерства праці США. Це тисне на відновлення економіки та підіймає ставки для Федеральної резервної системи;

у Туреччині, крім суттєвого обвалу ліри у 2021 році, зафіксували й рекордне зростання цін на товари за 3 роки.



У Туреччині – рекордне зростання цін / Фото Unsplash

До теми Авторитетне видання Bloomberg перерахувало 10 найбільших ризиків, які можуть вплинути на світ у 2022 році. До цього переліку входить й висока інфляція.

В Україні тема інфляції протягом року теж була у центрі уваги. Згідно з останніми даними за листопад, інфляція сповільнилась до 10,3% проти 10,9% річних у жовтні. Національний банк України прогнозує, що рівень інфляції складе приблизно 10% та продовжить знижуватись й у наступному році.

Як вантажне судно застрягло в Суецькому каналі

У 2021 році однією з найголовніших подій була аварія в Суецькому каналі, який має ключове значення для світу. Це найважливіший маршрут поставок нафти з Близького Сходу до Європи та США, а також одним із провідних торговельних шляхів світу.

Інцидент стався 23 березня. Судно Ever Given під прапором Панами прямувало з Китаю до Нідерландів. Блокування Суецького каналу призвело до феноменальних збитків:

йшлося про орієнтовну суму на рівні 9,6 мільярда доларів щодня;

доларів щодня; за годину збитки можна оцінити у 400 мільйонів в американській валюті;

в американській валюті; вже наступного дня на ринку нафти зафіксували зростання цін. Вартість чорного золота підскочила одразу на більше ніж 3%.

Економічне диво Китаю

У першому кварталі 2021 року зафіксували рекордне зростання економіки Піднебесної. ВВП Китаю за перші три місяці поточного року зріс на 18,3% у період відновлення після пандемії коронавірусу. Це найбільший стрибок цього показника з 1992 року. Попередній максимум був зафіксований аж у 1993 році, коли зростання ВВП склало 15,3%. У наступних двох квартал економічне зростання Піднебесної пішло на спад.



Економічне зростання Китаю / Фото Unsplash

Особливо це стало помітно у третьому кварталі на тлі браку електроенергії та проблем з ланцюжком поставок та проблем у секторі нерухомості. Протягом липня – вересня ріст ВВП Китаю сповільнився до 4,9% річних. Стрімке скорочення діяльності китайських фабрик та високих темпів інфляції дали підстави для економістів припустити, що в одній з найпотужніших країн світу почала стагфляція.

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Логістична криза

Цього року світ також сколихнула й масштабна логістична криза. Зокрема, у жовтні у США зафіксували новий рекорд: 100 суден очікували в черзі на розвантаження в одному з портів. Головними провокаторами цієї кризи стали:

карантин,

підвищений попит,

дефіцит кадрів та контейнерів,

поведінка ритейлерів.

Наприклад, найбільші американські порти були вимушені працювати цілодобово та без вихідних через обсяг роботи. Це призвело до скарг працівників, деякі з яких за 20 років роботи не стикалися з чимось подібним. В ООН заявили, що на фоні цього деякі категорії товарів протягом року подорожчають на 10%.