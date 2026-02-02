Що відомо про продаж венесуельської нафти до Індії?
Однак зараз Вашингтон навпаки спонукає Делі замінювати російську нафту венесуельською, повідомляє Reuters.
Нагадаємо! Ще у березні 2025 року Трамп ввів 25% тарифи на товари з країн, які купують нафту з Венесуели.
Такі зміни відбуваються в межах намагань Трампа, зменшити надходження від нафти в Росію. Адже саме за ці гроші фінансується війна в Україні.
Джерела не надали подробиць щодо того, чи буде венесуельська нафта продаватися зовнішніми торговими компаніями, такими як Vitol або Trafigura, чи її продаватиме безпосередньо державна нафтова компанія Венесуели PDVSA,
– вказує видання.
До того ж стало відомо, що Індія, імовірно, скоротить імпорт російської нафти. Очікується рівень – нижче 1 мільйона барелів на добу.
Для розуміння, у січні обсяг видобутку становить приблизно – 1,2 мільйона барелів на добу, повідомляє Bloomberg. Імовірно, скорочуватиметься він так:
- у лютому обсяг складатиме приблизно 1 мільйон барелів на добу;
- у березні – 800 тисяч барелів.
Цікаво! Ще на початку січня цього року Трамп погрожував новими тарифами країнам, що купують російську нафту.
Чому США контролюють нафту з Венесуели?
В грудні США почали блокувати венесуельські береги. Таким чином Трамп прагнув вплинути на уряд Венесуели. Уже 3 січня 2026 року стало відомо, що США захопили венесуельського лідера – Ніколаса Мадуро. Президента Венесуели доставили на американську територію для здійснення правосуддя.
Трамп натиснув на венесуельський уряд. Саме так США отримали доступ до нафти з Венесуели.
Уже 30 січня адміністрація Трампа дозволила своїм компаніям видобувати венесуельську нафту. Також вони тепер мають право здійснювати експорт.