Что происходит с венесуэльской нефтью сейчас?
Показатель экспорта нефти из Венесуэлы в январе стал близким к среднему значению 2025 года, сообщает Reuters.
Читайте также Кремль ответил Трампу: какова на самом деле ситуация с российской нефтью
Такое увеличение в первую очередь стало следствием снятия блокады США, которая действовала в декабре. К тому же важное решение принял американский Минфин.
На прошлой неделе Минфин США выдал широкую лицензию, что позволяет американским компаниям и PDVSA экспортировать, хранить, транспортировать и перерабатывать венесуэльскую нефть, что является еще одним шагом к распутыванию экспорта. Среди партнеров PDVSA есть компания Chevron, которая все еще ждет индивидуальные лицензии для расширения деятельности,
– указывает издание.
Как показывают январские данные:
- Vitol и Trafigura в целом экспортировали 12 миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти и мазута. Все происходило по лицензиям США, сообщал ранее Reuters. Для понимания, в сутки эти отгрузки составили 392 тысячи баррелей.
- Переправка происходила преимущественно к терминалам, которые находятся в Карибском бассейне. Именно оттуда уже начался экспорт грузов для клиентов в США, Индии и Европе.
Chevron и Vitol также поставили некоторые грузы тяжелой нефти PDVSA и ее совместным предприятиям в январе, что является ключевым импортом для разведения сверхтяжелой сырой нефти Венесуэлы и обеспечения производства экспортных сортов,
– отмечает издание.
Как США получили контроль над венесуэльской нефтью?
3 января 2026 года стало известно о захвате венесуэльского президента Николаса Мадуро. Силы США доставили его на американскую территорию. Как сказал Трамп, это необходимо для осуществления правосудия.
После этого Трамп надавил на венесуэльское правительство. Таким образом США получили доступ к ресурсам из Венесуэлы, в частности, нефти.
Кроме этого, произошла отмена нефтяной блокады США. Это позволило перевозить больше нефти.