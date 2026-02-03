Что происходит с венесуэльской нефтью сейчас?

Показатель экспорта нефти из Венесуэлы в январе стал близким к среднему значению 2025 года, сообщает Reuters.

Читайте также Кремль ответил Трампу: какова на самом деле ситуация с российской нефтью

Такое увеличение в первую очередь стало следствием снятия блокады США, которая действовала в декабре. К тому же важное решение принял американский Минфин.

На прошлой неделе Минфин США выдал широкую лицензию, что позволяет американским компаниям и PDVSA экспортировать, хранить, транспортировать и перерабатывать венесуэльскую нефть, что является еще одним шагом к распутыванию экспорта. Среди партнеров PDVSA есть компания Chevron, которая все еще ждет индивидуальные лицензии для расширения деятельности,
– указывает издание.

Как показывают январские данные:

  • Vitol и Trafigura в целом экспортировали 12 миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти и мазута. Все происходило по лицензиям США, сообщал ранее Reuters. Для понимания, в сутки эти отгрузки составили 392 тысячи баррелей.
  • Переправка происходила преимущественно к терминалам, которые находятся в Карибском бассейне. Именно оттуда уже начался экспорт грузов для клиентов в США, Индии и Европе.

Chevron и Vitol также поставили некоторые грузы тяжелой нефти PDVSA и ее совместным предприятиям в январе, что является ключевым импортом для разведения сверхтяжелой сырой нефти Венесуэлы и обеспечения производства экспортных сортов,
– отмечает издание.

Как США получили контроль над венесуэльской нефтью?

  • 3 января 2026 года стало известно о захвате венесуэльского президента Николаса Мадуро. Силы США доставили его на американскую территорию. Как сказал Трамп, это необходимо для осуществления правосудия.

  • После этого Трамп надавил на венесуэльское правительство. Таким образом США получили доступ к ресурсам из Венесуэлы, в частности, нефти.

  • Кроме этого, произошла отмена нефтяной блокады США. Это позволило перевозить больше нефти.