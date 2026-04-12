Срібло, емаль та особливий орнамент: які великодні монети випускали в Україні

Великдень – особливо свято для вірян у всьому світі, віддавна шанують його і в Україні. Тому з нагоди у різні роки випускали пам'ятні монети, які відрізняються вишуканим дизайном.

Які монети випускали до Великодня?

В Україні карбували великодні монети номіналом 5, 10 та 20 гривень, розповідає спеціалізований сайт UNC.UA.

Монети 5 та 10 гривень виготовлені із нейзильберу. Це сплав трьох металів – міді, цинку та нікелю. Він зовні схожий на срібло, має сріблясто-білий колір.

А от 20 гривень до Великодня випускали вже з дорогоцінного металу – срібла.

Дизайн монет містить традиційні святкові елементи. Наприклад, 5 гривень на аверсі мають:

композицію із семи писанок з орнаментами у стилі різних регіонів держави;

малий Державний Герб України, розташований у середині;

рік, коли була виготовлена монета (203);

написи "Україна" та "5 гривень", прикрашені орнаментом з верби;

та логотип Монетного двору НБУ.

На зворотному боці (реверсі) монети дизайнери зобразили цілу композицію, яка показує урочистий вихід із церкви з хрестами, свічками та священником на чолі. Зображення показує традиційний обряд освічення пасок. Зверху розміщений напис "Великдень".

Фото: Великодня монета номіналом 5 гривень / UNC.UA

Які ще монети випускають до Великодня?

У 2025 році Національний банк України випустив пам’ятну монету "Великодня радість. Писанка". Вона увійшла до серії "Українська спадщина".

Монета виготовлена у формі писанки і присвячена українському мистецтву писанкарства, яке у 2024 році було включено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, має масу 31,1 грама і номінал 10 гривень. Вона прикрашена зображенням традиційної писанки з Одещини.

Фото: Писанка до Великодня з орнаментом Одещини / Нацбанк

Цьогоріч Нацбанк продовжив серію до Великодня і випустив нову срібну монету у формі писанки, але присвячену українському розпису вже іншого регіону.

Цьогоріч ми віддаємо шану традиціям одного з найдавніших етнографічних країв України – Поліссю,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Особливістю монети є те, що її аверс розділений на чотири частини, кожна з яких представляє орнаменти, характерні для регіонів Полісся:

Київщини;

Волині;

Рівненщини;

та Житомирщини.

Фото: Монета до Великодня, присвячена Поліссю / Нацбанк

Зауважте! Монета має номінал 10 гривень, вагу 31,1 грама та оздоблена емаллю і патинуванням.

Звідки пішла традиція карбувати великодні монети?