Какие монеты выпускали к Пасхе?

В Украине чеканили пасхальные монеты номиналом 5, 10 и 20 гривен, рассказывает специализированный сайт UNC.UA.

Монеты 5 и 10 гривен изготовлены из нейзильбера. Это сплав трех металлов – меди, цинка и никеля. Он внешне похож на серебро, имеет серебристо-белый цвет.

А вот 20 гривен к Пасхе выпускали уже из драгоценного металла – серебра.

Дизайн монет содержит традиционные праздничные элементы. Например, 5 гривен на аверсе имеют:

композицию из семи писанок с орнаментами в стиле разных регионов государства;

малый Государственный Герб Украины, расположен в середине;

год, когда была изготовлена монета (203);

надписи "Украина" и "5 гривен", украшены орнаментом из ивы;

и логотип Монетного двора НБУ.

На обратной стороне (реверсе) монеты дизайнеры изобразили целую композицию, которая показывает торжественный выход из церкви с крестами, свечами и священником во главе. Изображение показывает традиционный обряд освящения куличей. Сверху размещена надпись "Пасха".

Фото: Пасхальная монета номиналом 5 гривен / UNC.UA

Какие еще монеты выпускают к Пасхе?

В 2025 году Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Пасхальная радость. Писанка". Она вошла в серию "Украинское наследие".

Монета изготовлена в форме писанки и посвящена украинскому искусству писанкарства, которое в 2024 году было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Монета изготовлена из серебра 999 пробы, имеет массу 31,1 грамма и номинал 10 гривен. Она украшена изображением традиционной писанки из Одесской области.

Фото: Писанка к Пасхе с орнаментом Одесской области / Нацбанк

В этом году Нацбанк продолжил серию к Пасхе и выпустил новую серебряную монету в форме писанки, но посвященную украинской росписи уже другого региона.

В этом году мы отдаем дань уважения традициям одного из древнейших этнографических краев Украины – Полесью,

– говорится в сообщении НБУ.

Особенностью монеты является то, что ее аверс разделен на четыре части, каждая из которых представляет орнаменты, характерные для регионов Полесья:

Киевщины;

Волыни;

Ровенской области;

и Житомирской области.

Фото: Монета к Пасхе, посвящена Полесью / Нацбанк

Обратите внимание! Монета имеет номинал 10 гривен, вес 31,1 грамма и украшена эмалью и патинированием.

Откуда пошла традиция чеканить пасхальные монеты?