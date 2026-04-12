Які монети випускали до Великодня?
В Україні карбували великодні монети номіналом 5, 10 та 20 гривень, розповідає спеціалізований сайт UNC.UA.
Монети 5 та 10 гривень виготовлені із нейзильберу. Це сплав трьох металів – міді, цинку та нікелю. Він зовні схожий на срібло, має сріблясто-білий колір.
А от 20 гривень до Великодня випускали вже з дорогоцінного металу – срібла.
Дизайн монет містить традиційні святкові елементи. Наприклад, 5 гривень на аверсі мають:
- композицію із семи писанок з орнаментами у стилі різних регіонів держави;
- малий Державний Герб України, розташований у середині;
- рік, коли була виготовлена монета (203);
- написи "Україна" та "5 гривень", прикрашені орнаментом з верби;
- та логотип Монетного двору НБУ.
На зворотному боці (реверсі) монети дизайнери зобразили цілу композицію, яка показує урочистий вихід із церкви з хрестами, свічками та священником на чолі. Зображення показує традиційний обряд освічення пасок. Зверху розміщений напис "Великдень".
Фото: Великодня монета номіналом 5 гривень / UNC.UA
Які ще монети випускають до Великодня?
У 2025 році Національний банк України випустив пам’ятну монету "Великодня радість. Писанка". Вона увійшла до серії "Українська спадщина".
Монета виготовлена у формі писанки і присвячена українському мистецтву писанкарства, яке у 2024 році було включено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Монета виготовлена зі срібла 999 проби, має масу 31,1 грама і номінал 10 гривень. Вона прикрашена зображенням традиційної писанки з Одещини.
Фото: Писанка до Великодня з орнаментом Одещини / Нацбанк
Цьогоріч Нацбанк продовжив серію до Великодня і випустив нову срібну монету у формі писанки, але присвячену українському розпису вже іншого регіону.
Цьогоріч ми віддаємо шану традиціям одного з найдавніших етнографічних країв України – Поліссю,
– йдеться у повідомленні НБУ.
Особливістю монети є те, що її аверс розділений на чотири частини, кожна з яких представляє орнаменти, характерні для регіонів Полісся:
- Київщини;
- Волині;
- Рівненщини;
- та Житомирщини.
Фото: Монета до Великодня, присвячена Поліссю / Нацбанк
Зауважте! Монета має номінал 10 гривень, вагу 31,1 грама та оздоблена емаллю і патинуванням.
Звідки пішла традиція карбувати великодні монети?
Традиція створення спеціальних великодніх монет бере свій початок у Великій Британії. Ще наприкінці VI століття Церква запровадила звичай, за яким у Чистий четвер віряни мали допомагати бідним, роздаючи їм гроші та їжу.
Згодом, уже у XVII столітті за правління Карла II Стюарта, для цього почали карбувати спеціальні монети номіналом 1, 2, 3 і 4 пенси. Саме так з’явилися перші великодні монети як окрема традиція.
У сучасному світі ця ідея набула нового, більш художнього змісту. Наприклад, у 2019 році в Канаді випустили унікальну золоту монету у формі писанки. Її автори підкреслили, що виріб символізує поєднання культурних традицій України та Канади. Монету виготовили з чистого золота 99,9% проби обмеженим тиражем усього 250 екземплярів, а її вартість становила близько 5 тисяч канадських доларів.