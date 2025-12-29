Ціни падають після нових рекордів: що відбувається з вартістю металів сьогодні

Вартість металів знижується. Особливо це помітно на фоні цінових рекордів, встановлених напередодні. Таким змінам, зокрема, сприяв "спад" геополітичної напруженості.

Що відбувається із вартістю золота 29 грудня 2025?

Спотова вартість золота сьогодні впала на 1,7%. Тепер цей метал коштує – 4 455,34 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, рекорд ціни цього металу було встановлено у п'ятницю. Тоді одна унція золота коштувала – 4 549,71 долара, повідомляє Reuters.

Цікаво! З початку року золото зросло в ціні на 72%.

Чому зростала ціна золота:

зростають очікування, щодо зниження ставки ФРС у 2026 році (зараз передбачається, що такі зміни відбуватимуться двічі);

високий попит на злитки з боку Центробанків;

значна геополітична напруженість (у тому числі російсько-українська війна).

Як змінилась ціна срібла сьогодні?

Спотова вартість срібла впала на 4,6%. Зараз цей метал коштує – 75,47 долара за унцію. Нагадаємо, протягом сьогоднішньої сесії було встановлено історичний максимум – 83,62 долара за унцію.

З початку року срібло зросло в ціні на 181%, цьому сприяли такі фактори:

зростає промисловий та інвестиційний попит;

водночас поставки цього металу обмежені.

Поєднання фіксації прибутку та, здавалося б, продуктивних переговорів між Трампом і Зеленським щодо потенційної мирної угоди відкинуло золото та срібло на другий план,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Зараз очікується, що вказані метали можуть надалі подорожчати так:

у 2026 році золото може сягнути 5 000 доларів за унцію;

а срібло – 100 доларів за унцію.

Які ціни на інші дорогоцінні метали 29 грудня 2025?