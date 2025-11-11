Какая цена золота сейчас?

Спотовая стоимость золото выросла на 0,6%. Она достигла 4 140,60 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Сюрприз для россиян к Новому году: российское правительство приняло важное решение

Обратите внимание! Рекорд стоимости золота был установлен – 20 октября, как сообщает Reuters, тогда унция стоила – 4 381,21 доллара.

Также стоимость золота растет на фоне:

спроса на безопасные активы;

шатдауна в США;

вероятное снижение ставки ФРС в декабре.

Важно! Председатель ФРС Стивен Миран в понедельник высказал предположение, что снижение ставки на 50 базисных пунктов может быть целесообразным в декабре.

Между тем данные прошлой недели свидетельствуют об экономическом напряжении, поскольку в октябре США сократили рабочие места, а потребительские настроения снизились до минимума за 3,5 года на начало ноября,

– отмечает издание.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?