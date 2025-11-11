Какая цена золота сейчас?
Спотовая стоимость золото выросла на 0,6%. Она достигла 4 140,60 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Рекорд стоимости золота был установлен – 20 октября, как сообщает Reuters, тогда унция стоила – 4 381,21 доллара.
Также стоимость золота растет на фоне:
- спроса на безопасные активы;
- шатдауна в США;
- вероятное снижение ставки ФРС в декабре.
Важно! Председатель ФРС Стивен Миран в понедельник высказал предположение, что снижение ставки на 50 базисных пунктов может быть целесообразным в декабре.
Между тем данные прошлой недели свидетельствуют об экономическом напряжении, поскольку в октябре США сократили рабочие места, а потребительские настроения снизились до минимума за 3,5 года на начало ноября,
– отмечает издание.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость серебра выросла на 1,3%. Она достигла – 51,20 доллара за унцию.
Палладий, свою очередь, вырос на 1,8%. Его унция стоит – 1 440,95 доллара.
Платина подорожала на 0,9%. Теперь этот металл стоит – 1 592,28 доллара.