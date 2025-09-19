Чому можуть зростати світові акції?

Дані JPMorgan Asset Management показують, що зменшення прибутків компаній, які займаються ШІ, створять значний ризик для зростання світових акцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

На штучний інтелект приділяється стільки уваги, що деяке розчарування може призвести до більшого відкату,

– каже стратег Керрі Крейг.

Зауважимо, що акції сягнули рекордного рівня останнім часом, завдяки:

сильному попиту на ШІ;

очікуванню подальшого зниження ставок ФРС.

Крейг каже, що ситуація у цьому секторі нерівномірна. Зокрема, в США потенціал зростання акцій на поточних рівнях менший, порівняно з Європою.

Що відбувається з акціями США? Індекс S&P 500 цього місяця оновив рекорд 4 рази. Минулого четверга Dow Jones закрився вище 46 000 пунктів уперше в історії, повідомляє CNN. Як кажуть експерти, акції торгуються на рекордних рівнях через негатив, що виник в американській економіці.

Останні важливі новини, відносно акцій