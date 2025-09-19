Почему могут расти мировые акции?

Данные JPMorgan Asset Management показывают, что уменьшение доходов компаний, которые занимаются ИИ, создадут значительный риск для роста мировых акций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

На искусственный интеллект уделяется столько внимания, что некоторое разочарование может привести к большему откату,

– говорит стратег Керри Крейг.

Заметим, что акции достигли рекордного уровня в последнее время, благодаря:

сильному спросу на ИИ;

ожиданию дальнейшего снижения ставок ФРС.

Крейг говорит, что ситуация в этом секторе неравномерная. В частности, в США потенциал роста акций на текущих уровнях меньше, по сравнению с Европой.

Что происходит с акциями США? Индекс S&P 500 в этом месяце обновил рекорд 4 раза. В прошлый четверг Dow Jones закрылся выше 46 000 пунктов впервые в истории, сообщает CNN. Как говорят эксперты, акции торгуются на рекордных уровнях из-за негатива, возникшего в американской экономике.

Последние важные новости, относительно акций