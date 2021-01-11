Попри жорсткий карантин в Україні, гривня стосовно долара наступні пів року не здешевшає. Але сподіватися на серйозне укріплення національної валюти в період коронакризи – не слід.

За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, послаблення гривні викликано сезонним фактором. Зокрема, тим, що уряд дуже активно витрачав готівку в кінці року. Тож це зазвичай відбивається на валютному рівні. Детальніше – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Економіст відзначив, що ситуація для гривні має залишатися більш-менш стабільною. Курс є вільним, він буде коливатися, але навряд чи значно відхилятиметься від поточного розміру.

Довідка. За курсом валют від НБУ 11 січня долар подешевшав на 12 копійок і коштував 28,28 гривні.

Схожої думки й виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Він пояснив, що завдяки карантину українська економіка може навіть виграти. Адже чималий відсоток грошей, які б пішли на закордонний відпочинок, залишився в Україні.

Зараз, в принципі, ситуація є відносно непоганою – те, що стосується факторів, які впливають на курс гривні. Тому що торговий баланс є одним з найкращих за останні роки,

– зауважив Гліб Вишлінський.

Курс гривні залежить від місії МВФ в Україні

Втім, як пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса, курс гривні залежатиме від правильних дій уряду та Нацбанку. А вирішальним в цьому питанні залишається співпраця з Міжнародним валютним фондом та надання двох траншів по 700 мільйонів доларів.

І хоча у 2021 році американський долар може схуднути на рекордних 20% – на гривню це жодним чином не вплине.

Коли ми говоримо про стабільність гривні загалом у 2021 році, визначним тут є збереження співпраці з МВФ. Якщо вона втратиться, то на гривню буде значний тиск. Але це відбуватиметься в другому півріччі,

– розповів Сергій Фурса.

І додав, якщо цей фундамент забрати, то курс гривні буде під загрозою.

Експерти кажуть не орієнтуватися на цифри, прописані у Держбюджеті на 2021 рік. Адже ці показники суттєво не впливають на формування курсу.



Що передбачає Держбюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

Зберігати ж заощадження рекомендують за можливості відразу в декількох валютах. Натомість грати на стрибках валюти нині просто не вигідно.

"Варто дотримуватися правил диверсифікації. Тобто, частину власних заощаджень тримати в гривні, бо там більша відсоткова ставка. Частину – в доларах і євро", – пояснив Сергій Фурса.

В якій валюті заощаджують гроші українці

Українці зберігають власні гроші в різній валюті. Хтось – виключно в доларах. Дехто розповів, що певну суму – в доларах, а іншу – в євро. Також люди розповіли, що заощаджують кошти і в гривнях.

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Впевнено прогнозувати, що буде з національною валютою за пів року не береться ніхто. Адже багато залежить не лише від дій влади, але й від міжнародних чинників. Останні будь-якої миті можуть значно покращити або ж погіршити позиції української гривні.