У грудні 2020 року українці купили 1,71 мільярд доларів. Це є рекордним показником за весь рік.

Така сума є на 18,3% більшою, ніж в листопаді 2020 року. Про це свідчать дані finclub.

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Чому населення більше купувало валюту

Попри те, що обсяг продажу валюти зріс до рекордних 1,62 мільярда долари, сальдо торгів було позитивним – чиста купівля валюти становила 85 мільйонів доларів. Тому у грудні, як і в листопаді, населення купувало більше валюти, ніж продавало.

Продаж та купівля валюти у 2020 році

В цілому у минулому році українці купили 14,85 мільярда доларів.

Продали банкам та фінансовим установам 15,95 мільярда доларів.

Довідка. Станом на 10 січня 1 долар в Україні коштує 28,40 гривень. Євро зупинилося на позначці 34,84 гривні.