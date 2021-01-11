Несмотря на жесткий карантин в Украине, гривна по отношению к доллару следующие полгода не подешевеет. Но надеяться на серьезное укрепление национальной валюты в период коронакризиса – не следует.

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, ослабление гривны вызвано сезонным фактором. В частности, тем, что правительство очень активно тратило наличные в конце года. Поэтому это обычно отражается на валютном уровне. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Экономист отметил, что ситуация для гривны должна оставаться более-менее стабильной. Курс является свободным, он будет колебаться, но вряд ли будет значительно отклоняться от текущего размера.

Справка. По курсу валют от НБУ 11 января доллар подешевел на 12 копеек и стоил 28,28 гривны.

Похожего мнения и исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Он объяснил, что благодаря карантину украинская экономика может даже выиграть. Ведь немалый процент денег, которые пошли на заграничный отдых, остался в Украине.

Сейчас, в принципе, ситуация относительно неплохая – то, что касается факторов, влияющих на курс гривны. Потому что торговый баланс является одним из лучших за последние годы,

– отметил Глеб Вышлинский.

Курс гривны зависит от миссии МВФ в Украине

Впрочем, как объяснил инвестиционный банкир Сергей Фурса, курс гривны будет зависеть от правильных действий правительства и Нацбанка. А решающим в этом вопросе остается сотрудничество с Международным валютным фондом и предоставление двух траншей по 700 миллионов долларов.

И хотя в 2021 году американский доллар может похудеть на рекордные 20% – на гривну это никак не повлияет.

Когда мы говорим о стабильности гривны целом в 2021 году, определяющим здесь является сохранение сотрудничества с МВФ. Если оно потеряется, то на гривну будет значительное давление. Но это будет происходить во втором полугодии,

– рассказал Сергей Фурса.

И добавил, что если этот фундамент убрать, то курс гривны будет под угрозой.

Эксперты говорят не ориентироваться на цифры, прописанные в Госбюджете на 2021 год. Ведь эти показатели существенно не влияют на формирование курса.



Что предусматривает Госбюджете на 2021 год / Инфографика 24 канала

Хранить же сбережения рекомендуют по возможности сразу в нескольких валютах. Вместе с тем играть на скачках валюты сейчас просто не выгодно.

"Стоит соблюдать правила диверсификации. То есть, часть своих сбережений держать в гривне, там большая процентная ставка. Часть – в долларах и евро", – объяснил Сергей Фурса.

В какой валюте хранят деньги украинцы

Украинцы хранят свои деньги в разной валюте. Кто-то – исключительно в долларах. Кто-то рассказал, что определенную сумму – в долларах, а другую – в евро. Также люди рассказали, что хранят средства и в гривнах.

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Уверенно прогнозировать, что будет с национальной валютой через полгода не берется никто. Ведь многое зависит не только от действий власти, но и от международных факторов. Последние в любой момент могут значительно улучшить или ухудшить позиции украинской гривны.