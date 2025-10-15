Чому долар падає?

Зниження ставок очікується протягом наступних декількох місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Манекен втратила 6 мільйонів гривень через фейковий чат Монобанку: як на це відреагували у банку

Прибутки (у вівторок) були досить хорошими, а індекс S&P відкрився з низьким рівнем, але протягом дня насправді мав досить хорошу сесію. Я думаю, що долар отримував непогані потоки через погіршення настроїв щодо ризику, тому покращення, здавалося, фактично послабило його,

– наголосив валютний стратег ING Франческо Песоле.

Варто відзначити те, що оптимізм на європейських ринках, пов'язаний із ситуацією у Франції вплинув на курс євро. Зараз ця валюта зросла на 0,17% і сягнула – 1,16265 долара.

Зверніть увагу! Індекс долара (саме він показує курс американської валюти, відносно 6 валют) впав на 0,2%. Цей показник сягнув – 98,843.

Що відбувалося з іншими валютами, відносно долара:

австралійський долар зріс;

японська єна зросла.

Зауважте! Зріс і фунт стерлінгів на 0,33%. Ця валюта сягнула – 1,3363 долара.

Що відбувається з курсом долара в Україні?

Курс долара в Україні стабільний. Відбуваються лише незначні коливання. Водночас очікуваний люфт коливань протягом жовтня: 41,20 – 42,20 гривень.

З 13 по 19 жовтня валюта на міжбанку перебуватиме в межах: 41,20 – 41,60 гривні за долар. А от на готівковому ринку ситуація очікується наступна: 41,25 – 41,65 гривні за долар.

Важливо! 15 жовтня офіційний курс долара в Україні – 41,75 гривні, повідомляє НБУ.