Чи можна зняти долари в банкоматі в Україні
- В Україні можна зняти долари з власного рахунку, але діють обмеження щодо суми – 100 тисяч гривень в еквіваленті.
- Більшість банкоматів видає лише гривню, проте є винятки.
В Україні є кілька варіантів, як отримати готівкові долари. Зокрема, зняти американську валюту дозволено з власного рахунку.
Чи можна зняти долари в банкоматі?
Однак зробити це можна не всюди, до того ж діють обмеження щодо суми операції. Детальніше про ліміти повідомляв Нацбанк.
Дивіться також Перспективним є зовсім не долар: які валюту варто обрати для заощаджень
Нагадаємо, щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті становить 100 тисяч гривень в еквіваленті.
Таке обмеження діє навіть за кордоном – щодо відкритих саме в українських банках рахунків в іноземній валюті.
Зняти готівкові долари можна насамперед у касах банків, однак потрібну суму радять замовляти заздалегідь. Часто зробити це можна через онлайн-банкінг.
Водночас валютні банкомати в Україні залишаються радше винятком, аніж правилом. Більшість пристроїв видають лише гривню, тому розраховувати на зняття доларів "по дорозі" не варто.
Утім, окремі банки мають і такі рішення, наприклад Райффайзен Банк.
Що ще варто знати про долари?
Нагадаємо, обмінники в Україні можуть відмовлятися приймати так звані старі долари, випущені до 2013 року, або ж роблять це за гіршим курсом. Однак юридичної різниці між банкнотами різних років немає, тому такі порушення можна оскаржувати.
Водночас обмін значно зношених або пошкоджених купюр здійснюють через процедуру інкасо. Уповноважені установи мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом, якому надсилають готівку.