Багато хто вважає, що іноземні валюти увійшли у вжиток в Україні доволі нещодавно. Проте насправді, на українській території можна було зустріти гроші з інших держав ще багато століть тому.

Які ексклюзивні монети були на українській території?

Історик Андрій Бойко-Гагарін у розмові з 24 Каналом зазначає, що зараз у колекції НБУ є екземпляри ексклюзивних іноземних валют з різних країн. Також експозиція багата і на унікальні монети, викарбувані на території, яка належить сучасній Україні.

Зокрема, там можна зустріти мідну монету князівства Белз часів правління князя Юрія Наримунтовича – XIV століття. Це єдиний відомий такий екземпляр в Україні.

Також НБУ зберігає такі ексклюзиви:

Монети Київського князівства, що карбувалися від імені Володимира Ольгердовича.

Монета Подільського князівства часів, карбована від імені князя Костянтина Коріатовича.

Зверніть увагу! Ці гроші карбувалися у Львові та на Поділлі. Таким чином утворювалась власна грошова система.

Як виглядала монета Володимира Ольгердовича. Велике князівство Литовське / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Чому наявність власних грошей важлива для держави? Монети це не просто грошовий інструмент. В ті часи, наявність своїх грошей була ознакою сили правителя. Це можна, зокрема, побачити на прикладі карбування монет у Белзі, Смотричах та Львові у XIV – XV століттях. Таким чином не тільки здійснювалась місцева торгівля, а й укріплювався авторитет князів.

Яку іноземну валюту можна було зустріти у давні часи на території України?

Іноземна валюта з'являлась в Україні завдяки військовим походам та активній торгівлі. До прикладу, у свій час на українські території було помічене використання іспанських реалів з мальтійським накарбуванням.

Важливо! Ці реали й стали прототипом сучасного американського долара. Вони ще мали назву песо або "макукіни".

Андрій Бойко-Гагарін Доктор історичних наук, старший зберігач фондів Музею НБУ Виходить, що українські козаки знали "долар" ще у XVII столітті. А ми думаємо, що він з’явився у нас лише у 1991 році.

Історик також відзначає, що на території України ходили монети з:

Речі Посполитої;

Угорщини;

Брандендургу-Пруссії;

Кримського ханства;

Московії;

Австрії;

Османської імперії;

Трансильванії;

Курляндії.

Зверніть увагу! На українські території було знайдено і багато золотих монет. Зокрема, могури Індії