Многие считают, что иностранные валюты вошли в употребление в Украине довольно недавно. Однако на самом деле, на украинской территории можно было встретить деньги из других государств еще много веков назад.

Какие эксклюзивные монеты были на украинской территории?

Историк Андрей Бойко-Гагарин в разговоре с 24 Каналом отмечает, что сейчас в коллекции НБУ есть экземпляры эксклюзивных иностранных валют из разных стран. Также экспозиция богата и на уникальные монеты, чеканившиеся на территории, которая принадлежит современной Украине.

Читайте также Стоимость драгоценных металлов в Украине: какие цены на золото в ломбардах и НБУ

В частности, там можно встретить медную монету княжества Белз времен правления князя Юрия Наримунтовича – XIV века. Это единственный известный такой экземпляр в Украине.

Также НБУ хранит такие эксклюзивы:

Монеты Киевского княжества, что чеканились от имени Владимира Ольгердовича.

Монета Подольского княжества времен, отчеканена от имени князя Константина Кориатовича.

Обратите внимание! Эти деньги чеканились во Львове и на Подолье. Таким образом создавалась собственная денежная система.

Как выглядела монета Владимира Ольгердовича. Великое княжество Литовское / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Почему наличие собственных денег важно для государства? Монеты это не просто денежный инструмент. В те времена, наличие своих денег было признаком силы правителя. Это в частности можно увидеть на примере чеканки монет в Белзе, Смотричах и Львове в XIV – XV веках. Таким образом не только осуществлялась местная торговля, но и укреплялся авторитет князей.

Какую иностранную валюту можно было встретить в давние времена на территории Украины?

Иностранная валюта появлялась в Украине благодаря военным походам и активной торговле. К примеру, в свое время на украинской территории было замечено использование испанских реалов с мальтийским чеканом.

Важно! Эти реалы и стали прототипом современного американского доллара. Они еще имели название песо или "макукины".

Андрей Бойко-Гагарин Доктор исторических наук, старший хранитель фондов Музея НБУ Получается, что украинские казаки знали "доллар" еще в XVII веке. А мы думаем, что он появился у нас только в 1991 году.

Историк также отмечает, что на территории Украины ходили монеты из:

Речи Посполитой;

Венгрии;

Брандендурга-Пруссии;

Крымского ханства;

Московии;

Австрии;

Османской империи;

Трансильвании;

Курляндии.

Обратите внимание! На украинской территории было найдено и много золотых монет. В частности, могуры Индии