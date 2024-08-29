Яка країна немає власної валюти

Історія валюти в Чорногорії досить унікальна. Річ у тому, що у 1999 році у Чорногорії, яка тоді була ще у складі Югославії, ухвалили рішення про відмову від динара та взяла під повний контроль грошово-кредитну політику. Завдяки цьому країна прагнула уникнути високої інфляції. Зі згоди Німеччини Чорногорія ввела в обіг німецьку марку.

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Проте у 2002 році Німеччина перейшла на євро. Чорногорія також почала використовувати єдину валюту Єврозони, хоча ця країна досі не приєдналася до ЄС та не має ніяких домовленостей з блоком. Нагадаємо, що Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан уклали офіційні угоди з ЄС, згідно з якими вони могли перейти на єдину валюту.

Раніше міністр фінансів Чорногорії Рагоє Цугіч пояснював, що тоді запровадження євро в односторонньому порядку не було чітко заборонено Радою з економічних і фінансових справ. За його словами, Чорногорія спершу перейшла на німецьку марку, а потім на євро, що було своєрідною тихою згодою.

Цікаво! З 2005 року Чорногорія має статус країни-кандидата на вступ в Євросоюз.

З 2002 року євро – це єдиний законний платіжний засіб у Чорногорії, згідно з даними місцевого центрального банку. Валюта влада країни вирішила не змінювати після проголошення незалежності у 2006 році. В односторонньому порядку євро запровадили ще в Косово.