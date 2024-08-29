Какая страна не имеет собственной валюты

История валюты в Черногории достаточно уникальна. Дело в том, что в 1999 году в Черногории, которая тогда была еще в составе Югославии, приняли решение об отказе от динара и взяла под полный контроль денежно-кредитную политику. Благодаря этому страна стремилась избежать высокой инфляции. С согласия Германии Черногория ввела в обращение немецкую марку.

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Однако в 2002 году Германия перешла на евро. Черногория также начала использовать единую валюту Еврозоны, хотя эта страна до сих пор не присоединилась к ЕС и не имеет никаких договоренностей с блоком. Напомним, что Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан заключили официальные соглашения с ЕС, согласно которым они могли перейти на единую валюту.

Ранее министр финансов Черногории Рагое Цугич объяснял, что тогда введение евро в одностороннем порядке не было четко запрещено Советом по экономическим и финансовым делам. По его словам, Черногория сначала перешла на немецкую марку, а затем на евро, что было своеобразным тихим согласием.

Интересно! С 2005 года Черногория имеет статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

С 2002 года евро – это единственное законное платежное средство в Черногории, согласно данным местного центрального банка. Валюту власти страны решили не менять после провозглашения независимости в 2006 году. В одностороннем порядке евро ввели еще в Косово.