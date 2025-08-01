Які світові ціни на золото?

Ціни на золото зросли на 1%, оскільки трейдери почали шукати "тиху гавань" на тлі невизначеності навколо торгових тарифів – термін завершення переговорів президента США Дональда Трампа спливає 1 серпня. Спотова ціна на золото досягнула 3 308,07 долара за унцію, ф'ючерси подорожчали на 0,3% — до 3 306,10 долара за унцію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ми бачимо посилення торгової невизначеності в міру наближення терміну введення мит 1 серпня. Це викликає помірний попит на золото як на безпечний актив. Центр більш широкого цінового діапазону знаходиться приблизно на рівні 3 312 доларів за унцію,

– зазначив віцепрезидент і старший стратег з металів в компанії Zaner Metals Пітер Грант.

Важливо! Напередодні, Дональд Трамп зробив ряд гучних заяв про можливе введення тарифів на імпорт міді та інших товарів з Бразилії та Південної Кореї напередодні дедлайну підвищення американських мит 1 серпня.

Тим часом Федеральна резервна система США на засіданні в середу зберегла процентну ставку без змін. Однак подальші коментарі глави ФРС Джерома Пауелла послабили очікування ринку щодо можливого зниження ставок у вересні.

Цікаво! Золото традиційно виграє в умовах низьких процентних ставок, оскільки не приносить доходу у вигляді відсотків і стає більш привабливим на тлі зниження прибутковості інших активів.

Спотова ціна на срібло знизилася на 1,3%, до 36,66 долара за унцію – мінімальний рівень з 7 липня. Платина подешевшала на 0,5% – до 1 306,98 долара, а паладій подорожчав приблизно на 0,9% – до 1 215,79 долара за унцію.

Які ціни на золото встановив НБУ?

Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 427,59 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 414,31 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 383,31 гривні за грам.

Яка середня ціна на золоті вироби в ломбардах України?

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами: