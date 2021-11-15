Також на ситуацію вплинуло зміцнення долара та спекуляцій щодо ймовірного позитивного рішення адміністрації Джозефа Байдена щодо використання стратегічного резерву США для стабілізації цін на ринку.

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Ціни на нафту почали падати

Вартість нафти марки Brent знизилася на 58 центів або 0,7% до 81,59 долара за барель. Ціна WTI теж впала на 58 центів або 0,7% та зупинилася на рівні 80,21 долара за барель.

Білий дім обговорює, як впоратися зі високою інфляцією, деякі чиновники закликають використати стратегічний резерв або призупинити експорт нафти з США,

– йдеться у звіті аналітиків ANZ.

Американські енергетичні компанії третій тиждень поспіль додавали бурові установки для видобування нафти та природного газу, при цьому вартість чорного золота коливалася на рівні семирічного максимуму, що й спонукало деяких гравців повернутися до роботи.

Кількість бурових установок, які є раннім індикатором майбутнього видобутку, зросла за тиждень до найвищого рівня з квітня 2020 року – до 556 одиниць. Крім того, Організація країн-експортерів нафти ОПЕК минулого тижня змінила прогноз щодо глобального попиту на нафту у четвертому кварталі 2021 року.

Ринок нафти почав тиждень з падіння / Фото Unsplash

Новий прогноз ОПЕК щодо попиту на нафту

В ОПЕК очікують, що середній показник складе 99,49 мільйона барелів на добу, що на 330 тисяч барелів нафти менше, ніж прогнозували минулого місяця, інформує Business Times. Річний прогноз щодо попиту на нафту теж знизили на 160 тисяч барелів на добу до 5,65 мільйона.

До теми На момент створення цього матеріалу вартість нафти марки WTI коливається на рівні 80 доларів за барель, тоді як вартість чорного золота під брендом Brent становить 81,21 долара за барель, повідомляє Bloomberg.

Головна причина такого рішення – високі ціни на енергоносії, які заважають відновленню економіки після кризи, причиною якої стала пандемія коронавірусу. В ОПЕК також зауважили, що розраховували на більший попит зі сторони Китаю та Індії. Натомість у Росії минулого тижня попередили про потенційний "суперцикл" на глобальних енергетичних ринках, на фоні якого збільшується ймовірність подорожчання нафти, оскільки попит перевищує пропозицію.