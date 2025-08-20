Як США будуть рятувати Intel?

У серпні 2025 року з'явилися повідомлення про те, що адміністрація президента Дональда Трампа веде переговори про придбання частки в технологічному гіганті Intel. Передбачається, що уряд може отримати неконтролюючу частку в обмін на гранти, які вже були виділені компанії, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається план уряду США щодо придбання частки в корпорації Intel може надати виробнику мікросхем, який переживає труднощі, потужного партнера.

Хоча перед компанією стоїть набагато складніше завдання: знайти достатню кількість платоспроможних клієнтів.

Важливо! Потенційна частка може становити близько 10% від ринкової вартості Intel.

Аналітики Уолл-стріт не очікують, що ці кошти самі по собі зможуть оздоровити бізнес Intel, який довгі роки страждав від зниження продажів і втрачав частки ринку.

Однак є ймовірність, що тиск з боку президента Дональда Трампа допоможе компанії залучити більше клієнтів для свого виробничого підрозділу, що потенційно виправдає витрати на розширення внутрішнього виробництва.

Якщо США в результаті придбають частку Intel, Трамп стане вашим продавцем, –

сказав старший портфельний менеджер Synovus Trust Ден Морган.

Цього року президент домігся обіцянок про багатомільярдні інвестиції в США, навіть якщо частина цих обіцянок є переробленими версіями вже чинних планів.

Цікаво! Apple пообіцяла вкласти 600 мільярдів доларів у розширення виробництва в США, а Taiwan Semiconductor Manufacturing виділила 165 мільярдів доларів на будівництво заводу в Аризоні.

У випадку з Intel адміністрації Трампа доведеться переконати скептично налаштованих потенційних клієнтів використовувати продукцію компанії для своїх виробничих потреб.

Компанія намагалася конкурувати з TSMC у так званому ливарному бізнесі – виробництві чіпів за кресленнями замовників, – але їй ледь вдавалося довести, що вона може змагатися з лідером галузі.

Крім грошей, Intel потрібні клієнти. Чи можливо, що адміністрація буде "заохочувати" клієнтів використовувати потужності Intel прямо або опосередковано – через тарифи або інше регулювання? Ми не знаємо,

– зазначила аналітик Bernstein Стейсі Расгон.

Японська телекомунікаційна і медіакорпорація SoftBank вже погодилася придбати акції Intel на 2 мільярди доларів, що підвищує ймовірність використання компанії для виробництва чіпів.

Цікаво! Засновник SoftBank Масайосі Сон, встановив тісні зв'язки з Трампом та планує розробляти чіпи зі штучним інтелектом, здатні конкурувати з продукцією Nvidia

Інвестори позитивно сприйняли цю ідею, і у вівторок, 19 серпня, акції Intel виросли на 7%.

Що кажуть в уряді США про Intel?

Міністр торгівлі США Говард Лютник підтвердив цього тижня, що уряд обговорює можливість придбання частини акцій Intel.

Нам потрібно виробляти власні чіпи тут. Ми не можемо покладатися на Тайвань,

– заявив Лютник.

Це стало несподіваним поворотом у кар'єрі генерального директора Intel Ліп-Бу Тана, якого Трамп критикував раніше цього місяця. Президент закликав топменеджера піти у відставку через минулі зв'язки з Китаєм, але після зустрічі в Білому домі змінив свою позицію.

Чому Intel у кризі?

Попередній генеральний директор Пет Гелсінгер робив ставку на те, що розширення заводу в Огайо змінить долю Intel, перетворивши її на виробника мікросхем і постачальника напівпровідників для зовнішніх клієнтів – модель, яка зробила TSMC компанією з оборотом в трильйон доларів.

Цікаво! У 2022 році Гелсінгер пообіцяв створити 20 тисяч робочих місць і дати імпульс розвитку індустрії мікросхем США.

Однак завод не може окупитися без великих зовнішніх замовників, особливо з огляду на дорожнечу впровадження передових технологій. Intel неодноразово відкладала проєкт, який тепер планується завершити лише до 2030-х років.

Компанії буде потрібно близько 20 мільярдів доларів для запуску виробництва наступного покоління,

– зазначив аналітик Seaport Research Partners Джей Голдберг.

Аналітики також зазначають, що урядова угода "гроші в обмін на акції" не обов'язково ефективніша за гранти.

Фінансування будівництва без клієнтів навряд чи принесе користь акціонерам, найбільшим з яких у цьому випадку буде уряд США,

– додала Расгон.

Ситуація також не змінює позиції Intel у технологічній галузі: компанія відстає у виробництві чіпів для штучного інтелекту, де лідирує Nvidia.

Найбільші оператори центрів обробки даних – так звані гіперскейлери, такі як Google (дочірня компанія Alphabet), які щорічно витрачають понад 80 мільярдів доларів на нове обладнання, – не згодні використовувати менш потужні чіпи тільки через тиск уряду.

Важливо! TSMC залишається провідним виробником мікросхем для таких компаній, як Apple, Nvidia та AMD.

Intel ще належить довести, що вона здатна йти в ногу зі світовими лідерами з розробки та виробництва чіпів, не кажучи вже про те, щоб стати драйвером відродження внутрішнього виробництва.