Во время первоначального публичного размещения акций (IPO) на бирже компания Rivian привлекла рекордные инвестиции, продав 153 миллиона акций стоимостью 78 долларов за каждую. Ценные бумаги производителя электрокаров растут в цене, которую не обошел вниманием Илон Маск.

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Илон Маск прокомментировал выход R ivian на биржу

Предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск, капитал которого Forbes оценивает в 266,9 миллиарда долларов, несколько скептически отнесся к энтузиазму инвесторов по поводу появления активов Rivian на бирже. Миллиардер пожелал конкурентам успеха, но заметил, что им еще предстоит пройти "настоящее испытание":

достижение высоких производственных показателей;

выйти на уровень безубыточности в финансовом плане

Были сотни автомобильных стартапов, как электрических, так и с системами внутреннего сгорания, но Tesla – единственный американский автопроизводитель, достигший больших объемов производства и положительного денежного потока за последние 100 лет,

– добавил Илон Маск.

Выход на биржу Tesla и Rivian

Мощный выход на биржу компании Rivian резко контрастирует с Tesla. Корпорация Илона Маска стала публичной в 2010 году с оценкой на уровне 1,6 миллиарда долларов и привлекла чуть более 226 миллионов долларов. Стартовая стоимость активов в момент IPO равнялась 17 долларов за акцию, к моменту закрытия торгов в тот день она выросла на 41% почти до 24 долларов за штуку, пишет Wired .

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В то время как производитель электрокаров Rivian стартовал на фондовом рынке с отметкой в 90 миллиардов долларов и привлек почти 12 миллиардов долларов инвестиций. Это называют крупнейшим IPO с 2012 года, когда на биржу вышел Facebook.

Обратите внимание! В первый день торгов акции компании Rivian на фондовом рынке США выросли в цене почти на 30% до примерно 100 долларов за штуку.

Актуальная стоимость активов Tesla и Rivian: