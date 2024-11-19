Коди валют світу
Офіційні валюти різних країн мають декілька видів позначень. Один з них – це код з літер, який встановлюють відповідно до міжнародного стандарту ISO 4217. Також використовують цифри та символи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міжнародну організацію зі стандартизації.
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Загалом код більшості валют складається з трьох літер. Перші дві літери коду ISO 4217 збігаються з кодом назви країни, а третя літера, де це можливо, відповідає першій букві в назві валюти.
Важливо! Класифікація валют необхідна для обліку та обміну інформацією із статистики зовнішньої торгівлі, у банківських та фінансових сферах.
Коди валют, які найчастіше обирають для створення резервних фондів:
- Долар США – USD;
- Євро – EUR;
- Японська єна – JPY;
- Фунт стерлінгів – GBP;
- Канадський долар – CAD;
- Австралійський долар – AUD;
- Китайський юань – CNY.
До теми! Згідно з міжнародним стандартом, українська гривня має код UAH.