Коди валют світу

Офіційні валюти різних країн мають декілька видів позначень. Один з них – це код з літер, який встановлюють відповідно до міжнародного стандарту ISO 4217. Також використовують цифри та символи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міжнародну організацію зі стандартизації.

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Загалом код більшості валют складається з трьох літер. Перші дві літери коду ISO 4217 збігаються з кодом назви країни, а третя літера, де це можливо, відповідає першій букві в назві валюти.

Важливо! Класифікація валют необхідна для обліку та обміну інформацією із статистики зовнішньої торгівлі, у банківських та фінансових сферах.

Коди валют, які найчастіше обирають для створення резервних фондів:

Долар США – USD; Євро – EUR; Японська єна – JPY; Фунт стерлінгів – GBP; Канадський долар – CAD; Австралійський долар – AUD; Китайський юань – CNY.

До теми! Згідно з міжнародним стандартом, українська гривня має код UAH.