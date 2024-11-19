Долар та інші валюти зростають в ціні через ядерні погрози Росії

Росія попередила про оновлення своєї ядерної доктрини, чим спровокувала цікаву динаміку на валютному ринку. Президент Росії Володимир Путін підписав відповідний документ. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зокрема, Кремль заявив, що його ціль – це дати зрозуміти потенційним ворогам, що відплата за напад на Росію або її союзників буде неминучою.

Після цього інвестори кинулися купувати валюти-прихистки. Зокрема, йдеться про долар США, швейцарський франк та єну. На цьому фоні, японська валюта зросла щодо долара та євро на 0,7% та 1,2% відповідно. Крім того, єна досягнула пікового рівня відносно євро за кілька тижнів, торгуючись на рівні 161,50.

Індекс долара США зріс на 0,3% до 106.53. Нагадаємо, що долар на минулому тижні подорожчав до найвищого рівня з листопада 2023 року, досягнувши позначки на рівні 107,07. Аналогічну динаміку демонструє швейцарський франк. Ця валюта зросла на 0,4% щодо євро, зафіксувавши найвищий рівень з початку серпня.