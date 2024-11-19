Коды валют мира
Официальные валюты разных стран имеют несколько видов обозначений. Один из них – это код из букв, который устанавливают в соответствии с международным стандартом ISO 4217. Также используют цифры и символы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Международную организацию по стандартизации.
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В целом код большинства валют состоит из трех букв. Первые две буквы кода ISO 4217 совпадают с кодом названия страны, а третья буква, где это возможно, соответствует первой букве в названии валюты.
Важно! Классификация валют необходима для учета и обмена информацией по статистике внешней торговли, в банковских и финансовых сферах.
Коды валют, которые чаще всего выбирают для создания резервных фондов:
- Доллар США – USD;
- Евро – EUR;
- Японская иена – JPY;
- Фунт стерлингов – GBP;
- Канадский доллар – CAD;
- Австралийский доллар – AUD;
- Китайский юань – CNY.
К теме! Согласно международному стандарту, украинская гривна имеет код UAH.