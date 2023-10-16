Известно, что криптокошельки с цифровыми монетами контролируют Минюст США и другие ведомства. Добавим, что на сегодняшний день доля биткоина на рынке составляет более 50%, информирует CoinMarketCap.

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США контролирует биткоины более чем на 5 миллиардов долларов

Приблизительно 200 тысяч биткоинов в аппаратных кошельках правительства США оценивают в свыше 5 миллиардов долларов. Эти монеты американские власти изъяли с черного рынка или конфисковали у киберпреступников. Некоторые из кошельков имеют публичный статус. Дело в том, что криптосообщество опасается негативного влияния на рынок при продаже большого количества монет.

К теме! На момент создания этого материала, биткоин стоит 27 743 доллара. В то время как общая капитализация рынка криптовалюты составляет 1,08 триллиона долларов, по данным CoinMarketCap.

При этом следует учитывать, что американские власти могут стать полноценным владельцем только после соответствующего решения суда. Следующий шаг – передача монет Службе маршалов США, специализирующейся на ликвидации конфискованных активов. Напомним, что впервые это ведомство приняло решение о реализации на рынке определенного количества конфискованных цифровых монет в начале 2021 года. Этот шаг объясняли стремлением избежать негативного влияния на стоимость криптовалюты.

Более того, для реализации биткоинов с упомянутых выше счетов на бирже нужно получить одобрение от ряда инстанций. Также эксперты указали, что конвертация биткоина в фиатные валюты (доллар, евро, гривну и т.п.) – это бюрократический и длительный процесс.

Напомним, что в середине сентября биткоин опередил компанию Visa по объему годовых транзакций. Это может привести к серьезным изменениям для финансового ландшафта.