Известно, что криптокошельки с цифровыми монетами контролируют Минюст США и другие ведомства. Добавим, что на сегодняшний день доля биткоина на рынке составляет более 50%, информирует CoinMarketCap.
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США контролирует биткоины более чем на 5 миллиардов долларов
Приблизительно 200 тысяч биткоинов в аппаратных кошельках правительства США оценивают в свыше 5 миллиардов долларов. Эти монеты американские власти изъяли с черного рынка или конфисковали у киберпреступников. Некоторые из кошельков имеют публичный статус. Дело в том, что криптосообщество опасается негативного влияния на рынок при продаже большого количества монет.
При этом следует учитывать, что американские власти могут стать полноценным владельцем только после соответствующего решения суда. Следующий шаг – передача монет Службе маршалов США, специализирующейся на ликвидации конфискованных активов. Напомним, что впервые это ведомство приняло решение о реализации на рынке определенного количества конфискованных цифровых монет в начале 2021 года. Этот шаг объясняли стремлением избежать негативного влияния на стоимость криптовалюты.
Более того, для реализации биткоинов с упомянутых выше счетов на бирже нужно получить одобрение от ряда инстанций. Также эксперты указали, что конвертация биткоина в фиатные валюты (доллар, евро, гривну и т.п.) – это бюрократический и длительный процесс.
Напомним, что в середине сентября биткоин опередил компанию Visa по объему годовых транзакций. Это может привести к серьезным изменениям для финансового ландшафта.